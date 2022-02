Durant aquest cap de setmana se celebra a Pamplona la fira de turisme Navartur, en la qual el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona participa activament promocionant l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona en aquest important mercat navarrès i basc per a la destinació gironina. Roses i Castelló d'Empúries assisteixen també a la fira juntament amb els municipis de Blanes, Castell-Platja d’Aro i Torroella de Montgrí-l’Estartit.

Des d’un nou estand promocional es divulga l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, així com les novetats de productes i serveis turístics per a la temporada 2022. Alhora, des d’aquest espai, els visitants a la fira poden degustar una selecció de vins de cellers membres de la Ruta del Vi DO Empordà (Mas Llunes, Mas Geli i La Vinyeta) per tal de difondre específicament l’oferta enoturística de la Costa Brava entre un públic sensibilitzat amb la matèria.

Aquest matí, en la primera jornada de la fira, el Patronat de Turisme ha participat en el workshop dedicat al turisme enogastronòmic i ha mantingut reunions amb diverses agències de viatges especialitzades a programar vacances gurmet.