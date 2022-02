Els organitzadors del Mobile World Congress a Barcelona han confirmat que no hi haurà pavelló de Rússia en l’edició d’aquest any del congrés com a conseqüència de l’atac rus a Ucraïna. Fonts de la GSMA van indicar que el saló compleix «amb totes les sancions polítiques i governamentals» derivades del conflicte. A més, la GMSA «condemna energèticament la invasió russa d’Ucraïna», i revisa la seguretat de l’esdeveniment «constantment a mesura que sorgeix informació. «El MWC és un esdeveniment unificador», recorden des de la GSMA.

Guerra Rússia-Ucraïna | Rússia llança la guerra total a Ucraïna «Davant aquesta situació emergent i considerant la tràgica pèrdua de vides, el MWC sembla irrellevant en aquestes circumstàncies. El MWC és un esdeveniment unificador amb la visió de convocar l’ecosistema mòbil per progressar en les formes i mitjans en què la connectivitat pot assegurar que les persones, la indústria i la societat prosperin», apunten fonts de l’organització. «La situació està evolucionant ràpidament i entenem que diversos països estan considerant sancions més àmplies contra Rússia», afegeixen. El pavelló de Rússia ja no apareix a la pàgina web del Mobile World Congress.