Els preus industrials van pujar un 3,8% el mes passat en relació amb el mes anterior i es van disparar un 35,7% en taxa interanual, cinc dècimes per sobre de la de desembre i un creixement rècord en 46 anys, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Amb el repunt interanual de gener, el més alt des de l’inici de la sèrie, els preus industrials encadenen tretze mesos consecutius d’augments interanuals.

Entre els sectors que van impulsar el repunt dels preus industrials al gener destaquen els béns intermedis, que van elevar la seva variació anual més d’un punt, fins al 21,7%, la taxa més alta des de desembre de 1977 a causa de la pujada dels preus de la fabricació de productes per a l’alimentació animal i de productes de molineria.

Els béns de consum no durador, per la seva part, van incrementar nou dècimes la seva taxa interanual, fins al 6,1%, per l’augment del cost de la fabricació de begudes.

L’únic sector que va influir de manera negativa en l’evolució anual dels preus industrials va ser l’energia, que va retallar més de dos punts la taxa interanual al gener, fins al 91,4%, a causa de l’abaratiment de la producció, transport i distribució d’energia elèctrica. En canvi, van augmentar els preus de la producció de gas.

Segons l’INE, sense comptar l’energia, els preus industrials van mostrar al gener un repunt interanual del 12%, més d’un punt per sobre de la taxa de desembre i gairebé 24 punts per sota de la taxa general. Es tracta, a més, de la taxa més elevada des de setembre de 1984.