El ple de la Sala Social del Tribunal Suprem ha fixat doctrina per poder compatibilitzar la pensió de jubilació íntegra i el treball per compte d’altri. Ho fa en dues sentències en les quals estableix que per poder percebre el 100% de la pensió al mateix temps que es desenvolupa una activitat per compte propi no n’hi ha prou amb ser membre d’una comunitat de béns o administrador d’una societat limitada, sinó que s’ha de desenvolupar una activitat per compte propi, a títol individual, i tenir contractat algun treballador. Ni tan sols és suficient que la contractació laboral l’hagi dut a terme una comunitat de béns o una societat limitada.

Segons ha informat el Suprem en una nota, per incentivar que les persones prologuin la seva vida activa, la llei general de la seguretat social (LGSS) preveu l’anomenada «jubilació activa», per la qual, complint certs requisits, qui cobra aquesta pensió pugui compatibilitzar-la amb un treball, per compte propi o aliè. La regla general és que en aquests casos la pensió es cobri al 50%.

No obstant, de manera excepcional, la llei disposa que «si l’activitat es realitza per compte propi i s’acredita tenir contractat almenys un treballador per compte aliè, la quantia de la pensió compatible amb el treball serà del 100%». És en aquest punt on s’ha produït el conflicte sobre el qual s’ha hagut de pronunciar la Sala Social del Suprem.

No n’hi ha prou per la comunitat de béns

Els casos ara resolts sorgeixen com a conseqüència que qui percep la pensió de jubilació al·lega tenir contractades diverses persones a través de la comunitat de béns de la qual forma part. Els recurrents argumentaven que, com que la condició de comuner comporta assumir personalment les responsabilitats derivades del que faci la comunitat de béns, tenien dret a la jubilació activa «plena», és a dir, sense una reducció de la pensió.

No obstant, les sentències, després d’estudiar el tenor literal de la llei i les conseqüències que suposen que els contractes de treball siguin realitzats per la comunitat de béns o per un dels seus comuners, no arriba a aquesta conclusió. Pel Suprem és la comunitat de béns (no el pensionista) qui apareix com a ocupadora, cosa que, segons el seu parer, descarta que existeixi el dret al cobrament íntegre de la pensió de jubilació. Les dues sentències invoquen diversos arguments per sostenir la seva posició, en línia amb la que havia defensat l’INSS.

El juliol passat, la Sala Social havia entès que el requisit d’haver contractat un treballador per compte d’altri tampoc es presenta quan presta serveis per a una societat de capital de la qual el pensionista és soci majoritari administrador. Les noves sentències del ple, amb ponència de la presidenta de la sala, María Luisa Segoviano, i del magistrat Antonio Sempere, compten amb el vot particular de tres integrants de la sala.