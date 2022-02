L’Ajuntament de Lladó ha fet una aposta pel foment de la transició energètica més eficient en l’àmbit local amb la posada en marxa d’un autoconsum solar compartit al municipi. El model, en funcionament des de l’estiu passat, obté energia neta i km 0 a partir d’una instal·lació fotovoltaica ubicada sobre l’escola, cobrint quasi el 30% de les necessitats energètiques conjuntes de l’Ajuntament, la piscina municipal i la mateixa escola. Segons fonts municipals, el repartiment d’energia mensual canvia segons les necessitats estacionals de cada equipament, maximitzant l’aprofitament de la generació solar.

Així, als mesos d’hivern, l’energia s’assigna prioritàriament a l’Ajuntament i l’escola, mentre que a l’estiu puja la quantitat de l’energia que s’assigna a la piscina, i baixa la de l’escola, que redueix les seves necessitats durant el període de vacances d’estiu.

El projecte ha estat possible a través dels ajuts del programa del pla a l’acció de la Diputació de Girona, destinats a millorar l’eficiència energètica i implantar les energies renovables als municipis de les comarques gironines. La iniciativa també compta amb el suport tècnic d’Agrienergia, empresa elèctrica local i renovable, que, a més de calcular i instal·lar la generació fotovoltaica, ha dissenyat l’esquema de repartiment d’energia variable així com el sistema de monitoratge individual i col·lectiva. Ambdós sistemes són pioners per optimitzar i extreure tot el benefici mediambiental i energètic possible.

Aquest nou model estalvia a l’Ajuntament el 15% de la factura elèctrica i al medi ambient l’emissió de 5.375 kg de CO2 cada any.