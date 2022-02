Anys i anys d’insistència culminen avui en un gir inesperat de guió: la solució per beure tanta aigua com es recomana pot ser al vàter. Almenys, al vàter intel·ligent. La ‘start-up’ catalana Kamleon ha dissenyat un urinari capaç d’analitzar el nivell d’hidratació de les persones que l’utilitzin, i amb l’ajuda del grup Roca i de la companyia de sanitaris One Hundred, ha portat el seu invent fins als lavabos masculins de l’Estació de Sants, a Barcelona.

El sistema, que s’està testant també a l’Hospital del Mar i en el Centre francès d’Entrenament Olímpic, consisteix en un sensor que analitza diversos paràmetres de l’orina de l’usuari i li ofereix, en una pantalla instal·lada just a sobre, una puntuació que li indicarà el seu estat d’hidratació. Aquest urinari està dissenyat a més perquè la cadena sigui automàtica i que l’aigua no elimini l’orina fins que l’anàlisi no hagi acabat. De fet, que s’hagi començat pels urinaris masculins s’explica en bona mesura perquè en aquest tipus de mobiliari només es pot orinar.

Amb tot, Kamleon ja treballa a adaptar el cartutx tecnològic a una espècie de bidet que anirà instal·lat als lavabos femenins. A més, els plans d’aquesta empresa amb seu a Barcelona inclouen créixer instal·lant el seu sistema en una cadena de gimnasos i a més lavabos dels que gestiona One Hundred en altres estacions de tren espanyoles, així com evolucionar la tecnologia perquè l’usuari pugui escanejar amb un codi QR el seu resultat i obtenir així una anàlisi més profunda.

Segons els seus responsables, instal·lar aquest lavabo costa al voltant de 2.000 euros, a més d’un pagament mensual pel manteniment del sistema tecnològic.

Lavabos ‘premium’

«Nosaltres sempre hem tingut molt en compte el fet d’oferir més que només un lavabo ‘premium’: tenim tota mena de serveis», explica el director general de One Hundred a Espanya i Portugal, Niels Bakker. L’espai de Sants, que gestionen des que van guanyar el concurs d’Adif l’any passat, inclou per exemple dutxa, sala de lactància, un punt de salut on mesurar nivells de tensió, freqüència cardíaca o saturació d’oxigen en sang, i un punt gratuït d’aigua. «Volem convertir el malson de visitar el bany en un plaer», detalla.

De part seva, l’objectiu de Kamleon també és sanitari. La idea d’aquesta ‘start-up’, que té ja tres anys de vida i una dotzena de treballadors, és, segons el seu director general, Jordi Ferré, conscienciar a la societat de la importància de beure de manera regular per millorar el benestar i la salut, així com per prevenir possibles malalties relacionades amb la falta d’hidratació. En aquest sentit, la companyia està en ple estudi de la possibilitat d’optimitzar el sistema per analitzar altres paràmetres, tot i que en l’horitzó més pròxim la primera evolució serà llançar l’‘smart urinal’ per a dones. I treballar, en paral·lel, a captar finançament.