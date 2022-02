El Tribunal Constitucional ha declarat constitucional la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) d’una sanció imposada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), al rebutjar el recurs d’empara que va presentar un conseller i secretari del consell d’administració d’una societat anònima, sancionat amb 30.000 euros per la comissió d’una infracció molt greu per haver adquirit per compte d’un tercer accions de la societat disposant d’informació privilegiada sobre aquesta.

La sentència, de la qual ha sigut ponent Cándido Conde-Pumpido, analitza la normativa nacional i europea sobre el règim jurídic de la protecció de dades personals i la dirigida a supervisar i prevenir la manipulació dels mercats de serveis financers i les operacions amb informació privilegiada, així com el règim jurídic de publicació en el BOE. La seva conclusió és que la CNMV va adoptar la seva resolució, que incloïa la sanció i la publicació, amb ple respecte a les garanties que regeixen l’exercici de la potestat administrativa sancionadora. I la publicació en el BOE constitueix una conseqüència nuada a la imposició de les sancions greus prevista per la llei, que té com a finalitat primordial advertir els inversors d’una actuació que pot afectar el bon funcionament del mercat financer. En el cas estudiat consistia a advertir de l’abús del mercat i l’ús d’informació privilegiada, garantint així la transparència i eficàcia en la tasca de supervisió que porta a terme la CNMV. Anàlisi de proporcionalitat Al rebutjar l’empara estudiada, el Constitucional parteix de considerar que tant la comunicació a l’agència estatal Butlletí Oficial de l’Estat de la resolució emesa per la CNMV per a la seva publicació, com la mateixa publicació, constitueixen supòsits de tractament de dades personals protegides per la Constitució. Per això s’ha de fer una anàlisi de proporcionalitat dels drets en lliça. La Sala conclou que la decisió de donar publicitat oficial a la sanció imposada compta amb expressa habilitació legal respecta el contingut essencial del dret a la protecció de dades personals i, en el cas concret, respon a finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de la CNMV i del BOE, per al compliment del qual és idònia, necessària i proporcionada. Descarta que la publicació desatengui el principi de temporalitat al qual es troba subjecte el tractament de dades personals, ja que el seu manteniment i disponibilitat d’accés està sotmès a les exigències de supressió que imposa el dret a l’oblit que va fixar una resolució el 2018.