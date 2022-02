La companyia que gestiona el sistema elèctric espanyol, Red Eléctrica, ha anunciat un benefici de 680,6 milions d’euros al tancament del 2021, un 9,6% més respecte al tancament de l’any anterior, degut principalment al bon acompliment del negoci satel·litari després de la integració per part d’Hispasat, l’operador espanyol de satèl·lits de telecomunicacions, del negoci de serveis gestionats de vídeo a Llatinoamèrica, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Els ingressos (xifra de negoci i la participació en beneficis de societats valorades pel mètode de la participació) s’han situat en 1.982,5 milions d’euros, que suposen una lleugera disminució de l’1,6%, condicionats pel descens dels ingressos del negoci regulat a Espanya –a causa de l’aplicació dels anunciats ajustos retributius– i compensat, en part, per un increment dels ingressos del 18,7% en el negoci satel·litari i la millor contribució de la societat brasilera ARGO.

El resultat brut d’explotació (Ebitda) ha assolit els 1.498,6 milions d’euros, situant-se el resultat net d’explotació (EBIT) en 992 milions d’euros, un 6,8% superior que a tancament del 2020. Quant al deute financer net, a 31 de desembre es va situar en els 5.647,9 milions d’euros, un 7,6% inferior als 6.113,3 milions d’euros de finals del 2020. A més, el grup ha reduït el cost financer de l’1,74% el 2020 fins a l’1,52% en aquest 2021.

Amb aquestes xifres, el Consell d’Administració ha proposat a la Junta General d’Accionistes el repartiment d’un dividend d’un 1 euro per acció amb càrrec als resultats del 2021; import del qual ja s’han abonat 0,2727 euros per acció pagats a compte el 7 de gener. Així mateix, la companyia té previst el pagament del dividend complementari de 0,7273 l’1 de juliol vinent, una vegada s’hagi aprovat en la Junta General.

Entre els fets més destacables de 2021 es troba la venda de 49% del capital social de Reintel al fons KKR per un import de 971 milions d’euros, el que valora la filial de fibra òptica del grup en 2.300 milions d’euros. El tancament d’aquesta operació, previst per al segon trimestre del 2022, està subjecte al compliment de les condicions habituals, com l’obtenció de les preceptives aprovacions regulatòries.