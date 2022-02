Endesa X, la línia de negoci de serveis energètics i mobilitat elèctrica d'Endesa, companyia especialitzada en oferir un servei integral al transportista en les seves rutes i amb presència a 9 països europeus, ha inaugurat aquest dimecres el seu primer espai de recàrrega ultraràpida d'1,4 MW de potència total. L'àrea de servei escollida per a aquesta instal·lació és la de la Jonquera, un important nus d'afluència de trànsit i una de les principals vies d'accés a la península i a la resta d'Europa. Es tracta d'un punt estratègic, ja que ofereix càrrega ultraràpida en un dels principals corredors de transport del país, l'AP7, la qual cosa és clau per a possibilitar els viatges llargs per carretera dels usuaris de vehicles elèctric. La potència d'aquestes instal·lacions permet recarregar en un temps d'entre 3 i 10 minuts la bateria necessària per recòrrer 100 quilòmetres.

L'acte d'aquest dimecres ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde de la Jonquera, Rafael Medinilla; la directora general d'Endesa a Catalunya, Isabel Buesa; el conseller delegat d'Andamur, Miguel Ángel López, i el director d'Infraestructura pública de mobilitat elèctrica d'Endesa X, Manuel Muñoz.