La consellera d’Acció Climàtica, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha visitat aquest dijous el projecte de l’Agroparc Penedès, impulsat per Ametller Origen, amb l’objectiu empresarial d’afrontar els reptes del sector agroalimentari a Catalunya i ha mostrat el seu suport a aquesta iniciativa. Abans de reunir-se amb el conseller delegat de l’empresa, Josep Ametller, la consellera ha manifestat breument davant els mitjans de comunicació que la iniciativa de l’Agroparc li sembla «molt bona notícia».

En aquest sentit ha explicat: «L’agroparc lliga amb les línies de circularitat, sostenibilitat d’un sector essencial i important a casa nostra com l’agroalimentari, amb energies renovables i, per això, des del Govern li donem tot el suport possible ja que serà beneficiós per al Penedès, però també per a tot Catalunya».

Segons Ametller Origen, l’Agroparc suposarà la creació de més de 3.100 llocs de treball entre directes, indirectes i induïts, una inversió aproximada de 180 milions d’euros i generarà una activitat productiva valorada en més de 300 milions d’euros a partir de l’any 2027, cosa que equival al 10% del PIB de l’Alt Penedès.

El 23 de desembre passat, la Comissió Territorial de Catalunya va informar favorablement sobre el caràcter d’interès territorial del projecte, cosa que va suposar el tret de sortida de la tramitació administrativa i urbanística d’aquesta iniciativa i, segons l’empresa, va ser la primera vegada que la Comissió Territorial de Catalunya va informar favorablement sobre un projecte d’interès territorial promogut per una iniciativa privada.

S’ha de destacar, que el projecte també té els seus detractors i ja s’ha constituït la plataforma Stopagroparc que, amb el recolzament de Naturalistes de Gelida, Bosc Verd i Unió de Pagesos, denuncia que l’equipament «atemptarà contra el paisatge i l’agricultura del Penedès».