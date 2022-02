La cadena de distribució Ametller Origen centrarà la seva expansió en el futur en botigues d’entre 1.000 i 1.500 metres quadrats amb pàrquing. El que va començar fa un any amb una botiga pilot a Viladecans ha servit per repensar el pla estratègic de la firma ja que aquesta botiga, un antic Caprabo, s’ha convertit en la més rendible i de més facturació de la cadena. Com a conseqüència, l’any vinent es preveu l’obertura de 15 noves botigues i almenys sis d’aquestes seran d’aquest tipus. La cadena es mostra oberta a aprofundir en aquest tipus de botigues, a les quals s’hi han afegit també d’altres durant aquest any amb taxa de rendibilitat per metre quadrat més elevada que la de les botigues urbanes. Les botigues d’aquest tipus de DIA a Catalunya, per exemple, estan en l’objectiu d’Ametller.

El director general de la cadena, Josep Ametller, va assegurar aquest dimecres que el 2021 ha servit per consolidar Ametller Origen en el seu paper com a líder en la venda de productes frescos del camp i en uns moments en els quals la gran distribució acapara bona part del mercat les botigues d’Ametller es focalitzaran a ser botigues especialitzades, en moments en què aquest tipus de comerços «estan cada vegada més amenaçats». Aquesta proposta per l’especialització porta Ametller a renunciar a oferir el que els experts en distribució defineixen com a oferta de cistella completa. L’objectiu és ser el líder en la venda de fruita i verdura, «especialitzar-nos més que en el ‘target’ dels clients (tipus de client), a ser el subministrador principal de producte fresc per a les famílies».

Ametller Origen va arribar l’any passat a una facturació de 387 milions d’euros, davant els 310 milions de l’any anterior. L’empresa familiar defuig informar de la xifra de beneficis nets aconseguida, però el nivell de les inversions previstes per a aquest 2020 dona una idea de la capacitat de generar recursos del grup. Aquestes inversions seran d’uns 25 milions aquest any, fonamentalment destinades a l’obertura de botigues. El director general d’Ametller va assegurar que la pràctica totalitat de beneficis generats es reinverteixen en la mateixa empresa. De la facturació, un total de 347 milions corresponen a l’activitat de les botigues, tot i que també és important l’activitat agrícola directa, restauració i d’altres. De la producció agrícola (unes 1.200 hectàrees pròpies), entorn del 45% del produït és per a les botigues Ametller Origen.

Amb un total de 120 i una plantilla de l’ordre de les 3.300 persones, Ametller Origen aporta una reinvenció de les cadenes de distribució més pròxim a les botigues tradicionals en termes de qualitat. En un context de fort increment dels costos, Ametller ressalta que els preus de venda al públic s’han mantingut relativament estables, amb una alça del 4,4% l’any passat. No obstant, l’encariment de les matèries i de l’energia ho quantifiquen els serveis financers del grup en l’entorn del 7%, ja que s’han triplicat els costos energètics. Ametller Origen reconeix que l’alça de costos tindrà un impacte directe en l’ebitda d’almenys l’1,5%.

Les vendes del canal ‘online’ han sigut de l’ordre del 3% de la facturació, percentatge més alt a Barcelona, amb entorn de 40 comandes diàries.

Soci financer fins al 20%

Josep Ametller ha assegurat que el projecte de l’Agroparc Penedès, que suposaria unes inversions de 180 milions d’euros, no suposarà una amenaça per a l’expansió d’Ametller Origen com a grup, ja que tard o d’hora s’articularà alguna fórmula empresarial que blindi els dos projectes. Ametller ha reconegut que està obert a la possibilitat d’entrada d’un soci financer en el grup per reforçar el projecte de l’Agroparc, però que en cap cas amb una participació en el capital social superior al 20%. «Es tractaria d’un soci que aporti sinergies, diners tontos no en necessitem», ha dit Ametller, que tampoc descarta la possibilitat de recórrer a finançament bancari convencional si és necessari, donada la capacitat de generar recursos del futur projecte (tot i que actualment és difícil de quantificar). Els fons europeus també hi jugaran un paper important, per la qual cosa el projecte ha d’estar en marxa abans del 2026. L’Agroparc Penedès és un projecte d’integració de producció agrícola i ramadera amb tecnologia i indústria de transformació. Segons Ametller suposarà un canvi cap a un model de producció alimentària ultraeficient i més respectuós amb el medi ambient, però requereix que la indústria, les empreses energètiques i fins i tot els fons d’inversió apostin decididament pel projecte. «No hi ha a Espanya cap explotació agrària com la projectada amb Agroparc, un exemple d’agricultura tecnificada que a Holanda s’ha demostrat eficient», segons Ametller.

Paral·lelament a aquests projectes d’expansió, Ametller aposta decididament per qualsevol mesura que tendeixi a reduir l’impacte mediambiental de la seva activitat, l’impacte del qual vol ser neutre anys abans dels objectius plantejats en els ODS de l’ONU.