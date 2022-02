Marta Domènech (Falset, 1974), representa la quarta generació d’una família d’hostalers del Priorat. Està al capdavant de la Direcció General de Turisme del Govern català, una àrea d’una gran transcendència en l’economia del país. És llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques (URL), diplomada en Màrqueting (ESIC), experta en protocol per la Universitat d’Oviedo i sommelier professional per la Universitat Rovira i Virgili. Gerent i propietària de l’Hostal Sport de Falset.

Acaba de fer una visita de treball a Figueres per a conèixer els seus plans per promoure la ciutat. Què li han semblat?

L’Ajuntament em va convidar per explicar-me els projectes que tenen en l’àmbit turístic, que no només és la figura de Dalí, escenificat dins del Museu, sinó com amb aquest relat es pot créixer i també com es pot vincular la cultura amb les compres, és a dir, amb el comerç. He estat veient el mercat, que aporta molta gent de tot el territori i, també, de França. El fet de poder vincular la gastronomia, el vi, la cultura, el comerç, que també és molt propi, és un valor rellevant per a Figueres. Poder explicar aquesta personalitat molt nostra s’afegeix al fet que Figueres sigui la ciutat de l’Empordà.

La pandèmia ens ha ajudat a obrir els ulls al turisme interior, descobrir el territori...

Evidentment, per a tots, el món s’havia fet molt petit i a cop de clic podíem anar allà on volguéssim, relativament bé de preu, i ens vàrem oblidar, moltes vegades, que a casa també s’hi està molt bé. Hem vist amb aquesta pandèmia que el mercat domèstic ha crescut moltíssim, parlo de mercat català, de casa nostra, nacional i de proximitat, que és aquell amb el qual ens podem acostar amb cotxe. El que hem de veure ara és si això ha vingut per quedar-se o és un fet conjuntural i no serà estructural.

Des del Govern, aquesta situació els ha fet repensar les actuacions a curt i mitjà termini?

Sí, nosaltres tenim dotze centres de promoció turística i la planificació és bàsica, però no podem oblidar que hem de continuar treballant perquè hi ha uns mercats que actuen molt a Catalunya, sobretot en l’àmbit internacional, i molt amb la llarga connectivitat. Parlem sobretot de Barcelona, on el vuitanta per cent dels seus clients són internacionals de la banda asiàtica o de la banda americana. I mercats més madurs, com poden ser els de la zona més de Girona, per exemple Lloret de Mar, que viu molt del turisme internacional. O com la Costa Daurada, on parlem de mercat britànic que necessita que vinguin, igual que el mercat rus. Parlava amb l’equip del Museu Dalí i em comentaven que han passat d’un milió de visitants a tres-cents mil, una xifra que no està malament per un any de pandèmia, però realment les xifres queden molt lluny d’una realitat del 2019.

Un dels grans guanyadors d’aquesta crisi és el turisme rural, ha fet un salt endavant afavorit per les circumstàncies.

Crec que hi ha hagut un canvi de tendència, és un canvi conjuntural, però acabarà sent estructural. És aquest de cuidar-se com a persona, que també ho ha portat la pandèmia. És a dir, buscar entorns naturals, entorns oberts, amb molt aire, poca densitat de població. De moment, no m’imagino que la gent vulgui tornar-se a ficar dins de metros plens, busquen allò que els anglosaxons diuen well win (alimentar-se bé, cuidar-se bé...) i això és un relat que ja tenim a Catalunya, amb el noranta per cent de negocis petits i d’estructura familiar molt reduïda. Amb alguna excepció en algun sector de més sol i platja, la resta és molt petitó.

El sector del càmping també el podem afegir en aquests pals de paller en creixement de l’oferta turística del país i de la nostra comarca?

Sí, per sort en tenim bastants de pals de paller, i tots són cadena de valor dins de la indústria turística, però sí que és cert que el càmping, com el turisme rural, ha crescut molt. És un sector que ha invertit per estar al dia. L’altre dia parlava amb el president de la Federació, Miquel Gotanegra, i estan molt contents. I les aportacions se’ls quedaran curtes, perquè aquests darrers temps els han descobert nous clients d’aquí. Ara pot passar que quan tornin els estrangers que venien, els catalans que ho han provat i volen continuar amb el càmping, no podran, i crec que tindran una sobre demanda. A veure com ho poden gestionar.

Com veu l’enoturisme? Vostè bé d’una zona també enoturística, com és la del Priorat.

Des de la Direcció General de Turisme, creiem que cal fer un treball molt acurat en aquesta legislatura d’enogastronomia, perquè creiem que és un producte que lliga amb tot el país. Catalunya té dotze denominacions d’origen i es pot explicar perfectament com a país, des de les seves tradicions, el sector primari, el sector secundari i terciari en termes de vi i gastronomia. Per tant, creiem que podem explicar al món que som una destinació vitivinícola que no té res a envejar a qualsevol altra que està en el rànquing dels números u mundials.

I els fons Next Generation poden intervenir directament en el que serà la feina de promoció turística i millora del producte turístic nacional?

Sí, absolutament. És veritat que hem rebut molt menys del que esperàvem rebre. Catalunya representa el 23% del PIB en termes turístics pel que fa a Espanya i ens han destinat menys d’un 10%. Per tant, malgrat la capacitat de producte turístic que podem generar, hem rebut molt poc pel que en realitat som i la potència que tenim. Aquí hem de fer equilibris, però és veritat que l’ànima dels fons han arribat per transformar i perquè el dia 1 de l’any 4, després dels tres anys d’execució, allò sigui producte tractor, que estiri. Amb els fons europeus, els territoris en sortiran beneficiats en eficiència energètica, en transició verda, en temes de patrimoni cultural, però en termes turístics aquesta és una mica l’ànima dels fons.

Energies renovables, parcs eòlics, parcs solars, la seva implantació i l’efecte sobre el paisatge si no es fa adequadament, preocupa d’alguna manera?

Sí, és un tema que s’ha de llegir, que s’ha d’estructurar i que s’ha de trobar la balança adequada. És veritat que hi ha territoris on hi ha més presència de parcs eòlics. Des dels departaments d’Indústria i de Territori estan veient com equilibrar-ho de la millor manera possible. Com a país, perquè ens obliga la Unió Europea i ens obliga el medi ambient, necessitem una transició més sostenible i això té un preu. Haurem de mirar ben bé quin preu estem tots disposats a pagar.

Quines són les previsions turístiques si la pandèmia va a la baixa?

Les previsions estan essent bones i les mesurem en termes de vols aeris. Tenim coneixement de companyies que ja estan programant vols i ja tenen venuts els seients gairebé amb un seixanta per cent d’ocupació i encara serà més amb la campanya que ens ve d’ara endavant. Entenem que si la cosa no varia, si no arriba una nova variant de la Covid i no ens afecta un nou tsunami sanitari, creiem que estarem amb xifres molt i molt a prop de les del 2019.