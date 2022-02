L’Ajuntament de Vilafant va iniciar, dijous al vespre, un cicle de conferències adreçades a tractar i debatre el present i el futur del municipi. Ho va fer amb una xerrada inaugural a càrrec de l’economista i exalcalde de Figueres, Joan Armangué, que va basar la seva intervenció en «la força transformadora de l’estació intermodal de Figueres-Vilafant».

L’alcaldessa, Consol Cantenys, va ser l’encarregada d’obrir la sessió, celebrada a la sala del Casal d’Avis amb la presència d’un nombrós públic, entre el qual hi havia representants del sector empresarial, arquitectes, tècnics i alcaldes i regidors de diferents municipis.

En la seva intervenció inicial, Cantenys va assenyalar que aquest cicle de conferències ha d’aportar «eines per parlar i debatre, per saber millor on som i cap on podem anar». L’estació actual, inaugurada el 2010, està ubicada en el terme de Vilafant, però comparteix nomenclatura amb Figueres. Les relacions de veïnatge entre els dos municipis i la redacció dels nous i respectius plans urbanístics, formen part d’aquesta «força transformadora» utilitzada per Armangué com a eix de la seva ponència. Consol Cantenys va deixar clar que el debat generat a Figueres sobre la duplicitat d’estacions «sobrepassa línies de ciutat i cal veure-ho en el conjunt del territori».

Joan Armangué va detallar totes les gestions i aprovacions de planificació fetes fins a la data entorn de la xarxa ferroviària, tot posant com a «exemple de bona feina i anticipació», a l’Ajuntament de Vilafant. Per a l’economista «l’estació intermodal de Figueres-Vilafant és irreversible», malgrat que la indefinició de la capital empordanesa en el seu nou Pla General «hagi creat confusió». «Figueres i Vilafant han de treballar junts» va dir, abans d’afirmar que «la majoria de forces centrals figuerenques representades a l’Ajuntament estan per l’estació intermodal». La sessió divulgativa va generar un debat posterior entre els assistents.