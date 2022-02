El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei de plans col·lectius d’ocupació, que, entre altres qüestions, millora els incentius fiscals per a les aportacions realitzades per autònoms, treballadors i empresaris. A més, el projecte de llei crea els plans d’ocupació de promoció pública.

Autònoms

Segons el text aprovat pel Consell de Ministres, que encara haurà de ser tramitat al Congrés dels Diputats, els autònoms tindran una deducció fiscal de fins a 5.750 euros a l’any per aportacions a plans col·lectius de pensions. En anteriors esborranys, s’havia estudiat una quantitat de 4.250 euros anuals per a aquesta deducció.

Treballadors

La llei de pressupostos del 2022 fixa en 8.500 euros l’aportació màxima anual per aportacions a plans de pensions d’ocupació (i la consegüent deducció fiscal en l’impost sobre la renda del treballador). En principi, les aportacions de patronal i treballador han de ser idèntiques; és a dir, l’aportació s’ha de repartir al 50%. No obstant, el projecte de llei aprovat aquest dimarts permet que els treballadors amb salaris de fins a 2.000 euros al mes puguin aportar voluntàriament per sobre del que ho faci l’empresa.

Així, si l’empresa aporta a un pla col·lectiu de pensions 500 euros a l’any a favor d’un treballador (42 euros al mes), aquest podrà aportar fins a 1.250 euros a aquest mateix pla (1.750 euros en total). Si l’empresa hi aporta 1.000 euros a l’any (83 euros al mes), el treballador podrà ampliar la seva part fins als 2.000 euros (3.000 euros en total). Per a aportacions de l’empresa entre 1.000 i 2.000 euros a l’any (entre 83 i 166 euros al mes), el treballador podrà ampliar la seva part fins als 2.000 euros (fins als 4.000 euros en total). A partir dels 2.000 euros, l’aportació haurà de ser la mateixa per a cadascuna de les dues parts, amb un màxim de 8.500 euros a l’any.

Per a cada un d’aquests casos, a més el treballador té al seu abast la possibilitat d’aportar 1.500 euros més a l’any en concepte d’aportació individual.

Empreses

El projecte de llei de plans de pensions col·lectius d’ocupació també incorpora un incentiu més gran per als empresaris, respecte d’esborranys previs. Així, s’hi reintrodueix la no cotització de les contribucions empresarials a la Seguretat Social (que hi era fins al 2013) però ara amb el límit de 115 euros al mes per empleat (1.380 euros a l’any), per afavorir que es desenvolupin els plans col·lectius, especialment entre les rendes mitjanes i baixes, segons ha explicat el ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.