La Conferencia Sectorial de Turismo va aprovar el passat mes de desembre els 169 projectes de tot l’estat espanyol beneficiaris del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació, finançat íntegrament amb els fons Next Generation de la Unió Europea.

Roses ha estat un dels municipis escollits pel programa, i rebrà 3 milions d'euros per a un total de 17 projectes destinats a la transició verda i sostenible, a l’eficiència energètica, a la transició digital i a la millora de la seva competitivitat.

Fèlix Llorens, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses, destaca com "la intensa feina realitzada al llarg de molts mesos es veu recompensada amb aquesta important subvenció que ens permetrà tirar endavant un seguit de projectes transformadors per a Roses".

L'alcalde Joan Plana assegura que l’obtenció dels fons Next Generation suposarà "el trampolí que ens permeti fer el salt cap a una Roses més sostenible, eficient i moderna, aconseguint que molts projectes en els quals hem estat treballant i preparant durant els darrers tres anys, trobin la via per desenvolupar-se de forma ràpida".

El programa Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació persegueix com a objectiu principal ajudar les destinacions turístiques en el seu procés de transformació cap a la innovació turística, integrant en la seva oferta la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial i desenvolupant estratègies d’adaptació front els nous reptes de l’ecosistema turístic.

Falconera, porta d’entrada del Cap de Creus: 1,53 MEUR

L’obtenció dels fons Next Generation per a Roses permetrà continuar amb la implementació del projecte de regulació de l’accés motoritzat al PN del Cap de Creus iniciat el passat estiu amb l’anomenada "fase 0", que va consistir en la prohibició de circulació del trànsit rodat dins el parc en determinades dates i franges horàries.

Llorens explica com aquests fons "convertiran Falconera en porta d’entrada al Cap de Creus i milloraran la nostra eficiència energètica, al mateix temps que ens aproparan a un turisme sostenible i desestacionalitzat i que faran de Roses un referent en la transformació digital turística."

Aquesta primera regulació impulsada entre el 15 de juliol i el 31 d’agost passats al paratge de Punta Falconera, va permetre mantenir el nombre de visites rebudes durant aquest període (amb un total de 13.154 visitants), tot ordenant l’afluència de públic i evitant la massificació i els problemes de mobilitat d’anys anteriors. Amb aquest primer pas, s’assolia l’objectiu inicial de la mesura, fent compatibles la protecció del paisatge, la flora i la fauna, amb l’agricultura, la ramaderia i les activitats d’oci i turístiques.

Prosseguint amb la implementació d’aquesta regulació, els fons Next Generation assignats a Roses es destinaran ara a la següent fase del pla, destinat a la gestió "intel·ligent" i informatitzada dels accessos al Parc i a l’adequació dels espais físics a la seguretat de les persones i a la seva sensibilització entorn a la protecció mediambiental. Els fons han atorgat subvencions adreçades a aquests objectius:

"Ordenació sostenible i gestió d’accessos": 738.407 €.

"Digitalització de l’accés a les platges del Parc Natural": 295.000 €

"Espai de gestió, interpretació i educació a Punta Falconera": 500.000 €.

17 projectes centrats en 4 eixos estratègics

Els Fons Next Generation han atorgat una subvenció total de 3 milions d’euros. Els 15 projectes restants, que reben un total d’1,46 MEUR, responen i s’agrupen en quatre objectius estratègics. El primer d’ells, adreçat a la transició verda i sostenible, inclou a més dels dos projectes assignats a Punta Falconera, la instal·lació d’ancoratges ecològics (220.000 € de subvenció) i la creació d’eco-serveis en espais naturals (mòduls wc), amb 20.000 € de dotació.

L’eix destinat a la millora de l’eficiència energètica, rebrà 416.843 € per a l’ampliació de la central de biomassa de Roses, mentre que 189.750 € aniran a la instal·lació de noves estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles

Les actuacions previstes en l’àmbit de la transició digital es dirigeixen a millorar la cadena de valor turístic de Roses mitjançant l’ús de la tecnologia, amb projectes de promoció online de la destinació sostenible (100.000 €), de senyalització turística digital amb sistemes beacons (75.000 €), d’anàlisi big data (80.000 €), de formació per a empreses en l’àmbit digital (45.000 €) i de creació d’una web-hub que ofereixi informació de la implementació dels projectes (20.000 €).

Per últim, dins l’àmbit destinat a la millora de la competitivitat, els Fons Next Generation finançaran el projecte de conscienciació turística Canvia’t el xip (30.000 €), la implantació de la Carta Europea de Turismo Sostenible (60.000€), la certificació del segell de qualitat Roses Biosphere (45.000 €), el programa Tourist-Angels (45.000 €) i la secretaria tècnica de tot el pla Regeneration Tourism Roses (120.000 €).