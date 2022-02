Els sectors més afectats per la caiguda de la mobilitat internacional provocada per la covid celebren el retorn del Mobile World Congress (MWC) en les dates habituals i amb unes previsions d’arribar a la meitat d’assistents prepandèmics. Els hotelers, restauradors i taxistes de Barcelona entomen la celebració del congrés de telefonia més gran del món com "el tret de sortida cap a la normalitat" i destaquen l’impacte emocional que suposa pels negocis. Amb tot, es mostren conscients que l'activitat quedarà lluny de les edicions anteriors. Així doncs, els restauradors no esperen arribar a la meitat de la facturació, els hotelers han rebut un 40% menys de reserves i els taxistes no veuen necessària la liberalització del servei d’altres anys.

Els hotels confien que el Mobile World Congress, que obrirà portes d'aquí exactament una setmana, i fins al 3 de març, suposi el "tret de sortida" de la recuperació del sector, que encara pateix una "situació complicada". Així ho ha dit el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, en declaracions a l'ACN. "Les previsions no són comparables amb les del 2019, però és un tret de sortida molt important, sobretot per la resta de fires que venen després", ha detallat Clos.

L'organització del MWC ha reservat 10.000 habitacions –que ja estan assignades als congressistes-, xifra que el president del Gremi considera que és "extraordinària" tenint en compte les pèrdues que han patit els hotels arran de la pandèmia. Durant la setmana del congrés el Gremi d'Hotels de Barcelona preveu una ocupació al voltant del 60%, un 20% més del que de la que hi ha actualment. Així mateix, es vaticina que hi haurà un 80% dels hotels oberts, un 5% més dels que hi havia durant el gener.

De la mateixa manera, els taxistes encaren el congrés de la setmana que ve amb "moltes ganes de treballar" després de mesos de poca activitat per la pandèmia. El president d'Élite Taxi, Olivier Contel, celebra que serà "el tret de sortida cap a la normalitat". "Que hi hagi un MWC al febrer vol dir que tot torna a arrencar un altre cop", assegura en declaracions a l'ACN.

Els restauradors també entomen la tornada de la fira de telefonia a finals de febrer com "una injecció d'optimisme" en una ciutat on la recuperació econòmica triga més a iniciar-se, per culpa del descens del turisme internacional, però rebaixen l'impacte econòmic que pot tenir. “És una bona notícia que se celebri el MWC i que hi hagi més assistència presencial que l’any anterior”, ha dit el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols.

Comparació amb el 2019

Els propietaris de restaurants descarten poder beneficiar-se de la fira com ho feien abans de la pandèmia, quan acollien grans àpats organitzats per les marques."És evident que el MWC que viurem és molt lluny del que hauríem de viure", ha dit el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols.

Els restauradors veuen "difícil" que els ingressos de les quatre nits de congrés arribin a la meitat dels 45 milions que facturaven abans de la covid tenint en compte que les previsions de públic de la mateixa organització se situen a la meitat de les del 2019. "La cautela ha fet que moltes marques no convoquin els esdeveniments tradicionals", ha dit Pallarols.

Més enllà de les xifres, els restauradors valoren "l'impacte emocional" d'aquest congrés de "transició" entre les grans edicions prepandèmiques i l'edició cancel·lada del 2020 i la "descafeïnada" del 2021, ha dit Pallarols. Segons el director del Gremi de Restauració, el Mobile fa "d'ambaixador perfecte" perquè la capital catalana recuperi el lideratge en l'organització de grans congressos.

"El MWC no deixa de ser una injecció d'ànim per mirar endavant en el repte de país que la ciutat torni a reposicionar-se a la màxima velocitat possible", ha insistit Pallarols, que espera poder veure un congrés "normal" el 2023.

En el cas dels hotels, la situació és similar. Les reserves d'aquest any encara disten de les 27.000 habitacions que el MWC va reservar el 2018 i el 2019 i de la plena ocupació hotelera. A banda que es pronostica una assistència al congrés de menys de la meitat que en les edicions anteriors a la pandèmia, Clos ho ha atribuït a les dificultats que tenen els turistes asiàtics per viatjar. "El turista de Corea, la Xina o el Japó encara no arriba a la ciutat i representa un volum important, encara més en un congrés com el Mobile", ha subratllat Clos. Així doncs, enguany el perfil de congressista serà, sobretot, europeu.

Pel que fa als preus, en aquesta edició seran "sensiblement inferiors" respecte a les d'abans de la pandèmia, però més alts en comparació amb el 2020. "Hem intentat posar preus a l'abast de tothom per obtenir el màxim de visitants", ha dit el president del Gremi. Després de tot, Clos opina que en els pròxims dies encara hi pot haver un "degoteig" de reserves en alguns hotels.

El sector del taxi també és conscient que l'edició d'enguany no serà com les anteriors a l'aparició de la covid ja que es preveu menys assistència de l'habitual i que moltes reunions siguin telemàtiques. Per això, el president d'Élite Taxi, Olivier Contel, es mostra partidari de no liberalitzar el sector durant la setmana de la fira. De fet, afegeix, ja no aplicaria aquesta mesura quan el MWC supera els 100.000 assistents.

De moment, el sector té previst abordar la liberalització aquest dilluns en una reunió amb l'Institut Metropolità del Taxi, on es posaran les xifres actualitzades sobre la taula i es prendrà una decisió.

Segons sosté, les liberalitzacions d'una setmana seguida són "excessives" ja que els dies de més feina només són els diumenges –per recollir els congressistes a l'aeroport-, els dilluns –per formalitzar les acreditacions- i els dimarts. A partir dels dimecres de fira, ja no hi ha tanta afluència de visitants i el dijous els assistents ja tornen als seus països d'origen. "El divendres ja no queda ni una ànima", remarca. Per això, assegura, "hi ha molt de mite" respecte la sobrecàrrega de feina durant els dies de la fira. Com a màxim, pot haver-hi "un 30% més" de facturació durant dos o tres dies. "La resta no és cap meravella", sentencia Contel.