La Promotora dels Aliments Catalans (PRODECA) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha presentat aquest matí les dades d’exportacions agroalimentàries catalanes de l’any 2021, a partir de les dades que ha fet públiques l’AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària). Per primera vegada Catalunya supera els 12.000 milions en les seves exportacions (12.878,07 MEUR), augmentant un 12,34% en valor i un 10,12% en volum en comparació amb les dades de 2020.

“Aquests resultats son fruit de l’impuls de la internacionalització dels últims anys i de l’aposta de les empreses i consoliden el paper tractor del sector agroalimentari en les comerç exterior català i com un motor de la nostra economia”, ha afirmat en la presentació de les dades el director gerent de PRODECA, Ramon Sentmartí. “En un context econòmic i polític mundial inestable i malgrat les pertorbacions en les cadenes de subministrament i l’escassetat de matèries primeres per a la producció, el sector agroalimentari català ha demostrat de nou la seva resiliència comercial”, ha afegit.

Per segon any consecutiu, Catalunya lidera les exportacions agroalimentàries de l’Estat espanyol, per sobre d’Andalusia, que fins el 2020 havia ocupat aquesta posició. De fet, les exportacions catalanes (+12,34%) continuen creixent per sobre de la mitja de l’Estat (+10,70%) i suposen gairebé una quarta part (21,78%) de les exportacions de l’Estat espanyol.

Catalunya manté el superàvit comercial assolit a partir del primer semestre de 2019, registrant en tot l’any 2021 complert una taxa de cobertura de 118,88% és a dir, les exportacions de productes agroalimentaris (12.878,07 MEUR) són lleugerament superiors a les importacions (10.832,98 MEUR).

Tots els sectors agroalimentaris creixen en valor i volum

Partint de l’Índex Prodeca que reagrupa diverses subpartides del codi TARIC en 7 subsectors per simplificar l’anàlisi de les exportacions agroalimentàries, el sector carni és el principal sector exportador però el que menys incrementa les seves exportacions el 2021 (0,17%), degut al descens de les vendes a la Xina, primer mercat de destí del sector. Amb 4.596,08 MEUR, el carni representa el 35,69% del valor total de les exportacions agroalimentàries, gairebé cinc punts percentuals menys que l’any passat.

El decrement de les exportacions a Xina, i demostrant la capacitat d’adaptació, dinamisme i diversificació del sector, s’ha compensat amb les vendes a altres mercats amb forts increments com Filipines (156%), Corea del Sud (143%), Taiwan (114%) i Japó (25,78%).

El segon en les exportacions agroalimentàries catalanes correspon al sector multiproducte o fine food, amb 3.610,50 MEUR, un 28,04% del total exportat en valor. Aquest sector, a diferència de les xifres de 2020, creix en les seves exportacions un 18,05% en valor i un 13,87% en volum. El lideren les següents categories: sucs vegetals, aigües, cerveses, begudes i liquats (40%), dolços, cacau i les seves preparacions, articles de confiteria, mel, cafè, te, infusions (22,55%), snacks i aperitius, productes de fleca i pastisseria, productes base de cereals, fruits secs, arròs i llegums (11,13%), formatges, productes làctics i ous (10,26%), extractes, essències i concentrats, ingredients, preparacions per sopes (10,13%) i plats preparats, brous, conserves, confitures i melmelades (7,24%),

La capacitat exportadora del sector de la fruita i l’horta el situa en tercera posició (11,12%) amb 1.089,22 MEUR. Registra un increment en valor del 11,12% i en volum un 3,24% respecte el 2020. Els productes més venuts a l’estranger en termes de valor són cítrics, préssecs, nectarines, pomes i peres.

Els olis ocupen la quarta posició amb el 7,85%. Aquesta categoria creix un 42,42% en valor incrementant el volum amb un 17,19% totalitzant 1.010,66 MEUR exportats. Així mateix, l’oli d’oliva representa el 36,43% d’aquest sector creixent un 6,47% en valor i reduint el volum en un 12,18% en volum.

El sector del vi i cava trenca la tendència decreixent dels dos últims anys i experimenta un increment significatiu del 18,97% en valor i del 11,42% en volum respecte el 2020. Així mateix, es manté com el cinquè sector exportador, representant el 4,81% de les exportacions catalanes i assolint els 619,99 M€ exportats. El cava representa pràcticament la meitat de les exportacions del sector amb un 48,84%. Destaca la recuperació del mercat americà gràcies especialment a la decisió presa entre UE i els Estats Units de deixar sense efecte pels propers 5 anys els aranzels imposats prèviament per la presidència de Trump.

Els cereals, molineria i llavors suposen el 4,66%, amb 600,55 MEUR exportats i s’hi observa un creixement del 19,04% en valor i del 21% en volum.

El sector del peix i el marisc, en setena posició, representa el 2,52% de les exportacions agroalimentàries amb 324,95 M€ exportats, xifra superior en un 30,12% en valor i un 9,06% en volum respecte a 2020. Aquest sector trenca amb la tendència decreixent i és el que té millor ràtio volum/valor.

Catalunya exporta aliments i begudes a més de 190 països

Catalunya exporta majoritàriament a països de la Unió Europa (53,64% del total), amb un increment de l’11,40% respecte l’any anterior. Així mateix, les exportacions a països tercers, 46,36% del total, han augmentat en un 31,25% amb increments a totes les regions. Destins com Filipines, Corea del Sud, Japó, Algèria, Marroc, Mèxic, Xile, Brasil, Estats Units, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs i Turquia estan agafant pes en les exportacions agroalimentàries.

Els principals països importadors de productes agroalimentaris catalans en el transcurs de 2021 han estat: França (20,94%), Xina (14,31%), Itàlia (10,92%), Alemanya (7,52%), Portugal (6,26%), Regne Unit (5,98%), Japó (4,06%), Països Baixos (3,74%) i els Estats Units (3,54%). Destaca també l’increment de les exportacions a Filipines (254%), Corea del Sud (95%), Taiwan (83%), Marroc (75%), Xile (59%), Algèria (39,7%), Estats Units (25,9%), Mèxic (20,4%), Japó (19,5%), Emirats Àrabs (16%), Aràbia Saudita (14%) i Brasil (11%).

Pel que fa al nombre d’empreses exportadores del sector agroalimentari, Catalunya compta amb un 2,2% més d’empreses exportadores regulars arribant a les 2.745 (aquelles que acumulen, com a mínim, 4 anys consecutius de vendes a l’exterior).

Del volum al valor

En els darrers dos exercicis, el sector agroalimentari ha demostrat una gran fortalesa exportadora. El 2020, en un any en què la resta de sectors econòmics decreixien les seves vendes internacionals, l’agroalimentari constatava un increment en la internacionalització dels seus productes. Després de superar les dificultats ocasionades per la pandèmia de la Covid-19 a nivell mundial, encara és més rellevant el fet que les exportacions del sector hagin experimentat un creixement percentual en valor superior al doble durant el 2021.

Aquests resultats consoliden la tendència dels darrers 10 anys del sector per apostar pel camí del valor al volum de les exportacions alimentàries catalanes: des del 2011 les exportacions agroalimentàries catalanes han crescut un 86,39% en valor i un 53,16% en volum.

El sector agroalimentari català compta amb un gran potencial de futur a causa d’una demanda global creixent de productes amb valor afegit. Alineada amb els mercats més exigents, Catalunya és un dels clústers agroalimentaris líders i referents a Europa, alts nivells de seguretat alimentària i capacitat d'innovació i d’adaptació a les principals tendències de creixement.

Així ho ha destacat el secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol. “El sector és cada vegada més conscient de donar i transmetre el valor afegit dels nostres productes. Aquest esforç és reconegut pels mercats internacionals, que cada vegada donen més reconeixement als productes agroalimentaris catalans”, ha afirmat. “Catalunya és hub europeu del sector agroalimentari i exemple per l'alt nivell de competitivitat de les nostres empreses respecte a altres països productors”, ha conclòs.

Prodeca

Prodeca és una empresa pública adscrita al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de la Generalitat de Catalunya, que té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris catalans i el suport a la comercialització i internacionalització de les empreses catalanes del sector. Facilita la participació de les empreses catalanes a les principals fires agroalimentàries internacionals i nacionals, organitza trobades amb compradors i importadors del sector, ofereix programes de suport en comercialització i iniciació a l'exportació, elabora i implementa estratègies de posicionament de producte i de promoció de la marca Catalunya agroalimentària, fa assessorament en diversificació i consolidació comercial a països tercers, prepara informes de mercats i tendències, disposa d’eines d’autodiagnosi i d’anàlisi d’oportunitats en comercialització i internacionalització per a les empreses del sector, entre d’altres activitats.

Prodeca treballa coordinadament amb les associacions professionals, entitats i agents que intervenen en la promoció, comercialització i internacionalització agroalimentària, i participa en iniciatives relacionades amb la gastronomia catalana i la Dieta Mediterrània, com a eines de valorització i millora del posicionament dels nostres productes i empreses, a Catalunya i al món.