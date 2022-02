El preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista tornarà a superar aquest dilluns els 180 euros/MWh, després de pujar un 12,72%, segons les dades provisionals que ha publicat l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

En concret, el preu mitjà del 'pool' d'aquest 21 de febrer serà de 183,32 euros/MWh, gairebé 21 euros més que el d'aquest diumenge, de 162,64 euros/MWh.

Per trams horaris, el preu màxim de la llum aquest dilluns es donarà entre les 20.00 hores i les 21.00 hores, amb 237 euros/MWh, mentre que el mínim, de 125,52 euros/MWh, es registrarà entre les 15.00 hores i les 16.00 hores.

Els preus del 'pool' repercuteixen directament en la tarifa regulada -el denominat PVPC-, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament al mercat lliure.

L'encariment des de mitjan any passat al mercat elèctric s'explica, principalment, pels alts preus del gas als mercats i dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO2), en màxims històrics.

Així, en comparació de fa just un any, el preu en el 'pool' per a aquest dilluns serà més d'un 3.133% superior al del 21 de febrer de 2021, jornada en què els espanyols pagaven 5,67 euros/MWh per l'electricitat.