El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha participat en la primera edició de la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible (FECS) que s’ha realitzat a Vic aquest 17, 18 i 19 de febrer. Els consellers comarcals de Medi Ambient, Anna Palet i Agustí Badosa, i tècnics de l’àrea de Medi Ambient han assistit a la fira que es du a terme per promocionar l’ús d’energies renovables, així com la utilització de tècniques de construcció i rehabilitació sostenibles.

A banda del treball en xarxa que propicia la trobada i la descoberta de noves iniciatives, la delegació altempordanesa va participar d’una jornada, realitzada el dijous 17, titulada «La transició energètica des del territori. La importància dels Consells Comarcals» on van assistir més de quaranta ens comarcals i on els consellers van poder presentar l’Agència Comarcal de l´Energia i el Clima de l´Alt Empordà (ACEC) i els seus serveis a la comarca, els darrers deu anys. La comarca ha estat pionera en la creació de l’agència i en els serveis que presta a ciutadania a través i en sintonia amb els ajuntaments.

La creixent inquietud i interès per promoure l'aprofitament d'energies renovables, i la seva implicació en la construcció i rehabilitació d’edificis, ha impulsat aquesta fira a Vic que reuneix a participants, visitants i professionals dels sectors de la producció d’energia i la construcció sostenible.

L'objectiu principal de la fira és promocionar l’ús d’energies renovables, així com la utilització de tècniques de construcció i rehabilitació sostenibles, entenent que la manera com construïm va lligada als requeriments energètics de les edificacions i per tant al disseny de les instal·lacions de producció d’energia sostenible, d’aquesta manera es fomenta la construcció i instal·lacions d’edificis que siguin el màxim de sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.