El Servei Municipal d’ocupació de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, és un servei d’informació, assessorament i orientació laboral per a persones empadronades al municipi en procés de recerca i/o millora de feina.

Des que es va iniciar la pandèmia, el servei ha hagut de fer canvis en el format d’atenció a la ciutadania i ha buscat noves fórmules per poder continuar oferint els seus serveis ja sigui amb cita prèvia, amb sessions individuals o tutories i amb sessions grupals en format reduït. Tot això ha ajudat a fer créixer la borsa que el 2021 ha atès 466 persones doblant el nombre d’atencions respecte l’any 2019, abans de la pandèmia. També ha aconseguit inscriure’n 235 a la borsa i inserir-ne 42 al mercat laboral.

El servei d’ocupació atén també les sol·licituds de les empreses que estan interessades en incorporar persones als seus equips de treball o en fer publicitat dels llocs vacants dels seus negocis. Amb l’objectiu d’aconseguir donar sortida laboral a les persones desocupades del municipi i satisfer les demandes de les empreses, sobretot locals, la borsa de treball desenvolupa diverses activitats adaptades a les necessitats del mercat laboral que permetin a les persones que busquen feina formar-se en professions que tenen sortida laboral. Algunes d’aquestes formacions són, per exemple, el curs de manipulador d’aliments o d’introducció a la peixateria. També s’ofereixen cursos i xerrades d’orientació en la cerca de feina com la introducció a la plataforma Linkedin o les xerrades i tallers relacionades amb els contractes laborals, en descobrir la vocació dels usuaris o en la cerca de feina a l’estiu, entre d’altres.

Per aquest motiu, Anna Massot, regidora de Treball, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries valora molt positivament la feina que s’està fent des de la Borsa de Treball Municipal, que aquest any ha aconseguit incorporar al mercat laboral 42 persones. També afirma que "cal posar en valor les 466 persones que s’han interessat pel servei; les 235 que han estat incloses a la Borsa i les 71 ofertes de treball que s’han gestionat des del servei municipal d’ocupació. Aquestes xifres, que hem vist com es doblaven respecte l’any 2019, posen de relleu la confiança que tant treballadors com empreses estan posant en la borsa de treball".