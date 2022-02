L'Eurocambra ha donat llum verda aquest dijous a eliminar les vinyetes als camions i autobusos que circulin per la xarxa transeuropea de transport a partir del 2030. Els peatges aplicats a aquests vehicles passaran d'estar basats en un model de cobrament per temps a un basat en la distància per quilòmetres recorreguts. L'objectiu d'aquest nou reglament és castigar els que més contaminen i que hagin de pagar els que més utilitzen la xarxa. Els estats membre també hauran d'informar públicament sobre els peatges i taxes imposades als seus territoris, inclosa la informació de com s'utilitzen posteriorment aquests ingressos. La intenció és que els beneficis generats per aquests càrrecs contribueixin a la millora del transport sostenible.

Per fomentar l'ús de vehicles més sostenibles, l'Eurocambra també ha aprovat que a partir del 2026 els països de la UE hagin d'establir diferents tarifes pels peatges de carretera en funció de les emissions de CO2 dels camions. També insten als estats a reduir les taxes aplicades als vehicles de zero o de baixes emissions.