En l’inacabable litigi sobre l’IRPH a España, el 17 de novembre passat, el TJUE va dictar diverses interlocutòries que matisen la posició del TS espanyol, que considera que l’IRPH, pel fet de ser un índex oficial i estar publicat al BOE, supera el filtre de transparència i el d’abusivitat. A banda, el TJUE estableix que l’exempció o no de l’obligatorietat d’informar o no de l’evolució dels tipus, la decideix el Tribunal Suprem i, en conseqüència, la decisió d’eximir de donar informació comparativa entre índexs oficials és correcta.

Ara bé, el que ens diu el TJUE és que s’ha de comprovar que un client perspicaç i raonablement informat estava en condicions de comprendre què estava contractant, quin tipus d’interès se li aplicaria i com es calcularia. La situació en què estem convida a ser optimista, sempre que es pugui demostrar que no va ser adequadament informat i que ho va comprendre. Per tant, cal que es lluiti cas per cas tenint en compte, si es va complir la normativa continguda en l’Ordre ministerial d’1 de maig de 1994 que fixa l’obligatorietat de donar fulletó informatiu i la circular del Banc d’Espanya 8/1990 que recomana sempre corregir l’IRPH amb diferencial negatiu perquè l’IRPH ja és una TAE en si mateix.

Hi ha partit, i tant que sí, tot i que en alguns casos caldrà recomençar-lo, i ara ja no va tot al jutjat especialitzat de Girona, sinó que va als jutjats de primera instància del domicili de cadascú. Això ens portarà a diferents criteris que s’hauran d’anar unificant. En aquest moment, diverses audiències provincials estan dictant sentències favorables als consumidors, però no en tenim encara de la Girona.

Des del nostre punt de vista, i ja són 10 anys pledejant contra els bancs, cal continuar lluitant cas a cas i demostrar que es va incomplir la normativa en el moment de la contractació i que el consumidor no comprenia el que signava o no estava en condicions de buscar un altre producte.

Ens preguntem, com ho fa el Jutjat 38 de Barcelona, com pot considerar-se no abusiva una clàusula que incompleix la normativa administrativa. I concloem que no es pot.

Continuarem lluitant.