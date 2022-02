Moventia i la Fundación Eurofirms han celebrat recentment a Sant Feliu de Guíxols una trobada que ha servit per a enfortir el vincle col·laboratiu en favor de les persones amb discapacitat i reafirmar el compromís de suport per part de Moventia a la campanya de #IgualdeDiferents #IgualdeProfessionals. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és donar visibilitat al talent i al potencial que tenen les persones que pateixen una discapacitat i, que sovint, queden ocultes darrere de múltiples estereotips.

La trobada, que s'emmarca dins de les actuacions que ambdues companyies realitzen com a empreses socialment responsables, suposa, d'una banda, el reconeixement a la tasca exercida per la Fundación Eurofirms i, per un altre, l'agraïment a Moventia per cedir, de manera altruista, les parts posteriors dels autobusos Moventis Sarfa en les quals s'ha fixat la campanya per donar així la màxima visibilitat al projecte fins el mes de març.

L’acte, celebrat a l'estació d'autobusos de Sant Feliu de Guíxols, ha comptat amb l'assistència d'Ingrid Rahola, consultora de la Fundación Eurofirms, i Enric Gimeno, gerent de Moventis Sarfa. Gimeno ha posat de manifest la voluntat i el ferm compromís de la companyia per mantenir les seves polítiques de responsabilitat social corporativa i garantir la implementació contínua de plans d'igualtat en totes les empreses del grup amb l'objectiu d'afavorir la igualtat efectiva, així com les mateixes oportunitats laborals per a tota mena de persones, independentment de la seva condició o gènere.

És per això que Moventia continua reforçant el seu compromís amb la societat amb la finalitat de continuar impulsant programes propis o a través d'iniciatives amb entitats i fundacions sense ànim de lucre de diferents àmbits i regions per a contribuir de manera activa en una societat millor i, en aquest sentit, des de Moventis, la divisió del grup Moventia que desenvolupa la seva activitat en quatre àmbits del transport terrestre -regular, discrecional, bicicleta pública i serveis turístics-, ha posat en marxa recentment una campanya per a reclutar talent en l'àrea de personal de conducció, sent aquest un dels perfils més buscats.

En paraules d'Enric Gimeno, gerent de Moventis: “Amb iniciatives com aquesta, des de Moventis, estem apostant per millorar la cadena de valor del transport, així com donar suport a campanyes que ens permeten convertir els prejudicis en oportunitats, facilitant que tots i totes puguem desenvolupar les nostres capacitats en empreses que apostin per la cultura inclusiva”.

Per part seva, María Jordà, directora de la Fundación Eurofirms, ha agraït la col·laboració de Moventia en la campanya #IgualdeDiferents #IgualdeProfessionals recalcant “la importància de que cada vegada més empreses se sumin a iniciatives d'aquest tipus i que conjuntament contribuïm a la sensibilització i la incorporació laboral de persones amb discapacitat, que sovint són discriminades en els processos de selecció sense donar-los la possibilitat de demostrar tot el potencial que porten dins”.

Sobre Moventis

Moventis desenvolupa la seva activitat en quatre àmbits del transport terrestre: regular, discrecional, bicicleta pública i serveis turístics. Moventis pertany a Moventia, grup referent en mobilitat sostenible, que compta amb una plantilla de 4.000 treballadors. Moventia està altament compromès amb les persones, la societat, el medi ambient i la qualitat dels serveis. Transporta 116 milions de passatgers, compta amb una flota de 1.286 autobusos i autocars, i 27.000 bicicletes amb 2.000 estacions.

Sobre Fundación Eurofirms

Fundación Eurofirms treballa per a la normalització de la discapacitat en la societat a través de la integració laboral i de la creació d'entorns que incloguin la diversitat. També assessora a les empreses davant el compliment de la Llei General de Discapacitat i gestiona mesures alternatives orientades a fomentar el seu compliment a través de la integració. A més, està duent a terme programes d'ajuda per a l'acompanyament i el +reconeixement de treballadors amb discapacitat dins de l'empresa.

Forma part d’Eurofirms Group, primera empresa espanyola de recursos humans, quarta del sector a Espanya, i reconeguda per The Financial Times com una de les 1.000 empreses amb major creixement d'Europa. Amb un volum de facturació de 500 milions d'euros en 2021 i una xarxa de prop de 150 delegacions a Espanya, Portugal, Itàlia, Xile i Països Baixos, la companyia compta amb una àmplia cobertura geogràfica i una alta qualitat de servei per als seus clients.