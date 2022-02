Botigues, empreses i associacions de la ciutat van trobar a la Rambla de Figueres, dijous passat, un nou espai de promoció, obert al comerç i també a les entitats i empreses de serveis per promocionar els seus productes i serveis, una novetat que han valorat de forma molt positiva tots els participants. Des de l’organització, Comerç Figueres, fa un balanç positiu de la primera Fira Merca Promo Figueres, especialment encarada a la difusió de qualsevol negoci de la ciutat que ha volgut donar oportunitat també a entitats de caràcter social. El president de Comerç Figueres Frederic Carbó remarca que «hem d’augmentar el nombre de botigues, ja que és una oportunitat per la persona que té una botiga, poder parar un dia a la Rambla». «El fet que hagi coincidit en dijous, amb el mercat de la fruita al costat, ens ha portat una afluència important de visitants» assenyala Ares Quintana de Hoku Shop, de Sant Climent. «La Fira també s’ha beneficiat del trànsit de gent dels pobles dels voltants», remarca Carbó.

L’acció de dijous passat va tenir com a objectiu donar a conèixer els establiments i les marques, i també donar sortida al producte de la temporada actual o de l’anterior. La iniciativa va estar oberta a negocis associats i a no associats. Una part important dels expositors eren botigues i també empreses de serveis i associacions de caràcter social que van poder donar a conèixer-se a la ciutat. L’escola d’arts escèniques Acting de Figueres va aprofitar la jornada per informar de tots els seus serveis: «Després de viure un moment complicat, amb una gran davallada d’alumnes a causa de la pandèmia, sembla que tornem a ressorgir i hi ha hagut molt moviment i interès i el fet que no només es pugui vendre, sinó també promocionar els serveis sempre és positiu» assenyala Ernest Ollero, director del centre.

La fira s’emmarca dins l’objectiu de Comerç Figueres de dinamitzar els carrers per atraure visitants: «aquest any ha sigut favorable i el temps ha acompanyat, l’afluència de gent ha estat bona perquè a més volen aprofitar les rebaixes. També el nom de la fira ha donat oportunitat a altres negocis a promocionar-se», apunta Sandra Carbonell de la botiga Pirates i Princeses.