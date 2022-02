El Cercle Euram de l’Empordà vol conèixer de primera mà tot el relacionat amb el projecte eòlic marí Parc Tramuntana. Per això, ha organitzat una sèrie de trobades amb les diferents parts “en litigi”, que s'han iniciat aquest mes de febrer amb la presència de Maite Masià, responsable del desenvolupament del projecte Parc Tramuntana.

En aquesta trobada, Masià explica que Parc Tramuntana és un projecte impulsat per BlueFloat Energy i Sener que tindrà una capacitat de 500 MW, "equivalent al 45% de la demanda elèctrica actual de tota la demarcació de Girona", que preveu la instal·lació de 35 aerogeneradors flotants a 24 km de la Badia de Roses, i a 14 km de l’Estartit i del Cap de Creus. "En els 25 o 30 anys de vida útil que pot tenir, es calcula que evitarà l’emissió de 21 milions de tones de CO2", argumenta Masià. Aquest parc, que podria entrar en funcionament el 2026 com a molt aviat, estarà situat en una zona de veda definida pel sector de la pesca. "Els cables d’evacuació d’energia, soterrats, arribaran a terra fins a una subestació que es crearà prop d’una zona de càmping, i des d’allà sortirà la línia soterrada fins a la connexió amb la xarxa elèctrica a Santa Llogaia d’Àlguema". Masià remarca que tots els municipis afectats pel pas de la línia soterrada coneixen per on passarà el traçat i han pogut fer aportacions al projecte per evitar impactes negatius al territori.

Segons informa Cercle Euram, Masià també va comentar que en un termini màxim de dos anys es podria posar en marxa un projecte pilot, Tramlab, que contempla la instal·lació de sis aerogeneradors (tres de comercials i tres per a investigació I+D+I) amb una capacitat de 50 MW. "Aquests sis aerogeneradors formarien part dels 35 que tindria el projecte definitiu del Parc Tramuntana, en cas que se’ls hi adjudiqués", declara.

Masià defensa "la necessitat d’apostar per les energies renovables a Catalunya per evitar allargar la vida de les centrals nuclears o haver de dependre energèticament de França o l’Aragó, i va recordar que el 2050 el 100% de la demanda elèctrica de Catalunya ha de cobrir-se a través d’energies renovables. La solució passa per un mix energètic que combini l’autogeneració i l’eòlica. El Parc Tramuntana és part d’aquesta solució”.

La responsable de desenvolupament del projecte diu que "el Parc Tramuntana té previst aportar beneficis per a l’Empordà i territoris de Catalunya, com ara la bonificació del 100% de la tarifa elèctrica per a col·lectius vulnerables; la generació de treball qualificat; l’arribada de turisme sostenible i de qualitat, així com la creació de diferents hubs: industrial, a l’entorn de les energies renovables; portuari, a l’entorn de la construcció, l’operació i el manteniment; i de recerca i i formació especialitzada, entre d’altres".

Properament, Euram es reunirà amb altres parts implicades en aquest debat sobre la conveniència del projecte eòlic i la seva configuració.