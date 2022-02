L’alça del comerç electrònic i els serveis del núvol estan impulsant els beneficis d’Amazon. Mentre altres tecnològiques comencen a sofrir les seves apostes pel metavers i les estratègies basades en la rendibilitat de l’eteri, Amazon conjuga a la perfecció el digital i el terrenal. Nascuda com a botiga, transformada com a magatzem i centre de dades, el gegant del comerç electrònic necessita incrementar la grandària de les seves plataformes logístiques. Les botigues automàtiques es dibuixen en el seu futur i, sobretot, l’ús d’informació privilegiada dels hàbits de consum dels seus clients. La companyia va duplicar els seus beneficis a nivell mundial en l’últim trimestre (fins a la barbaritat de 12.500 milions d’euros). En el conjunt de l’any l’omnipresent signatura fundada per Jeff Bezos va guanyar 29.100 milions d’euros, un 56% més que en 2020. Amb aquest matalàs financer incomparable, que ni la crisi internacional de les cadenes de subministrament ni la covid ha amenaçat, les diferents filials d’Amazon en el món continuen consolidant la seva posició en la vida quotidiana dels consumidors.

Una visita realitzada recentment a les instal·lacions logístiques d’Amazon en el polígon Mas Blau del Prat mostra els signes d’aquest creixement accelerat i exemplifica les urgents necessitats de creixement de la signatura a Espanya. La planta del Prat és un magatzem de distribució a altres punts de repartiment i magatzems repartits a Catalunya i altres zones. No distribueix directament als consumidors. Però la saturació de l’espai existent és evident. Es tracta d’una instal·lació que concentra entorn de 60.000 prestatgeries automatitzades repletes de productes. És el que els tècnics d’Amazon van batejar en el seu moment com el caos ordenat. De llibres a petits electrodomèstics, electrònica o una gorreta de nen, tot està en la mateixa prestatgeria robotitzada, com a producte identificat telemàticament per a poder ser recuperat quan qualsevol consumidor el compri des de la seva casa amb el mòbil, ordinador o tauleta.

Un total de 4.700 robots (versió industrial de la roomba domèstica) es distribueixen en aquests 60.000 metres quadrats de magatzem movent les prestatgeries entre la zona d’entrada de mercaderies i la de sortida cap a altres magatzems. La planta futurista de fa alguns anys s’ha transformat en un centre logístic-postal d’alta densitat, una cosa atipada i amb una plantilla de més de 3.000 treballadors en les seves instal·lacions. Quatre plantes amb capacitat per a 35 milions d’unitats de productes disposats per a la seva distribució.

Però amb aquest nivell de saturació d’activitat del qual és un dels majors magatzems a Europa d’Amazon, no és d’estranyar que la multinacional estatunidenca s’hagi embarcat en noves obertures, la més sonada la prevista enguany a Girona. El nou centre logístic al Far d’Empordà serà el primer de la companyia a la província. Amazon compta amb múltiples centres d’operacions a Catalunya: tres centres logístics -al Prat, Martorelles i Castellbisbal- un centre de distribució a Barberà del Vallès, set estacions logístiques -situades a Rubí, Montcada i Reixac, Mollet del Vallès, Parets, Tarragona i dues a Barcelona- i un centre urbà, situat a Barcelona. N’hi ha més en cartera, però l’empresa no els anuncia.