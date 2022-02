El comitè d’empresa de la Fundació Salut Empordà reclama a la gerència que prengui mesures «urgents» per evitar la fuga de personal a altres empreses, on els ofereixen millors condicions.

En un comunicat, al qual ha tingut accés el Diari de Girona, els treballadors de l’organisme -que engloba l’hospital de Figueres, el centre sociosanitari Bernat Jaume, l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala i un centre rehabilitador de Roses- lamenten que ja es partia d'una situació «precària» derivada de l’inici de fuga de professionals i les males condicions laborals i contractuals. Afegeixen, però, que arran de la pandèmia la situació s’ha «agreujat» i s’ha arribat a un punt en què «el personal està molt esgotat» per la càrrega assistencial amb jornades «llargues» tenint en compte que es doblen torns i es fan hores extres.

Consideren que la lectura de tota la situació es pot veure reflectida en llargues llista d'espera a consultes externes per les visites dels especialistes, proves complementàries, anul·lacions d'intervencions quirúrgiques i llargues estades a urgències,

D’altra banda, concreten que les accions iniciades per part de la direcció estan generant un «alt índex de recanvi de treballadors provinents d'altres sistemes sanitaris sense proporcionar-los un adequat acompanyament».

Finalment, els treballadors afirmen que han expressat, més d’una vegada, les queixes al patronat per la manca d’eines per fidelitzar els treballadors i evitar que marxin. Davant la impassibilitat, reclamen solucions «urgents» i «efectives».

Un 10% de la plantilla de baixa

La gerència de la Fundació Salut Empordà afirma que en els últims dos anys s’han incorporat 64 treballadors assistencials i no assistencials, per reforçar els serveis més directament tensats per la pandèmia i les estructures de suport. Això suposa 1,6 milions d’euros de despesa anual.

A més, segons la direcció, les xifres de professionals de cada servei es mantenen en els estàndards de dotació de personal que fixa el sector sanitari. Gairebé un 80% de la plantilla de la FSE té un contracte indefinit i es manté el principi de promoció interna per garantir l’estabilitat laboral dels professionals. Ara bé, la pandèmia ha provocat un augment de rotació, com ha passat a altres centres.

Paral·lelament, afirmen que malgrat les noves incorporacions, no s’han pogut evitar les situacions de sobrecàrrega i d’estrès. Per posar un exemple, l’1 de febrer hi havia 47 pacients ingressats a l’hospital de Figueres, dels quals 4 eren semicrítics i s’hi sumen les baixes entre professionals, el 25 de gener hi havia 104 professionals de baixa per coronavirus i 15 per causes no covid, la qual cosa feia una suma total de 119 professionals de baixa del miler que treballen a la Fundació, més del 10%. Aquesta situació ha generat problemes de cobertura i tensions que s’han resolt amb moviments interns dins de la plantilla.

Finalment, la gerència agraeix l’esforç de tots els treballadors i recorden que la FSE es regeix pel conveni col·lectiu del SISCAT, d’àmbit català, i que en aquests moments s’està negociant.