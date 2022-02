L’Ajuntament de Viladamat celebrarà, aquest dissabte, a les 12 hores, la presentació de les inversions per aquest any 2022 a la sala de plens de l’ajuntament. La votació a les propostes d’inversió, mentrestant, serà el dia 20 d’aquest mateix mes. Les inversions incloses en el pla anual de participació són la reposició de les canonades d’aigua i el clavegueram del nucli antic, a més del Projecte Comunitat energètica local.

Aquest any, i gràcies als ajuts i subvencions que han aconseguit, l’Ajuntament de Viladamat ha pogut fer un canvi en el model de funcionament de participació popular. «L’import del pressupost que habitualment es destinava a participació ciutadana, l’han sumat a les inversions que no és coberta per les subvencions. Com que les subvencions són finalistes, en el cas que sigui rebutjada, es perdrà la totalitat de la subvenció sobre aquella inversió i no es podrà destinar a cap altre concepte», segons expliquen al darrer butlletí municipal.