L'oci nocturn ha tornat a obrir aquest divendres, aquesta vegada sense restriccions d'aforament ni certificat covid. Les discoteques han pogut aixecar la persiana en el seu horari habitual, fins a les sis del matí, i l'única diferència respecte abans de la pandèmia ha estat l'obligatorietat de la mascareta. "Avui és un dia per estar contents", ha celebrat el gerent de la sala Razzmatazz, Lluís Torrents. De fet, diverses sales de Barcelona han exhaurit entrades en la primera nit de reobertura i Razzmatazz ha estat una d'elles. "Fa molt de temps que estem tancats, és l'edat i necessitem sortir una mica per desconnectar", ha dit la Foix, de 19 anys. A la capital catalana han obert un 80% de les discoteques, segons la Fecasarm.

Les discoteques catalanes han tornat a obrir quan el rellotge marcava la mitjanit de dijous a divendres. Abans de les dotze de la nit a l'exterior de Razzmatazz ja hi havia grups de joves, sobretot universitaris, que esperaven amb ganes poder tornar a entrar a ballar a les sales i que han fet cua tan bon punt s'han obert les portes. "Avui tornem al temple", ha dit un grup de nois mentre passava per davant de Razzmatazz. Més de 2.000 persones s'han aplegat a la discoteca del Poblenou de Barcelona en la primera nit de reobertura de l'oci nocturn.

Una d'elles era la Foix, de 19 anys, que fa "molts dies" que tenia ganes de sortir a "passar-ho bé". Acompanyada de dues amigues, la Maria i la Laia, han explicat que anar de festa els hi agrada perquè socialitzen més enllà dels seus amics habituals. "Coneixes a gent diferent, gent amb pensaments diferents. No és el mateix que ajuntar-te només amb gent del teu grup", ha dit la Foix en declaracions a l'ACN.

També és el cas de la Sara, de 18 anys, que des de feia dues setmanes tenia "molt clar" que sortiria de festa el primer dia que obrissin les discoteques. "Ara feia bastantes setmanes que no sortíem i ho trobàvem a faltar, la veritat", ha reconegut. El mateix ha opinat en Darío, de 19 anys, que no sortia des del desembre. "Portem molt de temps sense sortir de festa i teníem moltes ganes, sempre amb precaució i amb mascareta", ha assegurat.

De fet, a l'entrada de la sala Razzmatazz hi havia cartells que alertaven que per poder accedir era imprescindible l'ús de la mascareta. "Hem d'apel·lar a la responsabilitat personal de cadascú, perquè és una evidència que nosaltres no podem posar una persona de seguretat darrere de tothom", ha subratllat el gerent de Razzmatazz, Lluís Torrents. "Quan anem a un restaurant el primer que fem és abaixar-nos la mascareta encara que no tinguem ni la beguda ni el plat. Doncs si en un restaurant és impossible de controlar, imagineu en una sala d'aquestes característiques", ha afegit.

"Ganes" i "il·lusió" per la reobertura

Després de tot, Torrents ha assegurat que han afrontat la reobertura "amb ganes i il·lusió", encara que consideren que no se'ls hauria d'haver obligat a tancar durant l'últim mes i mig. "Ens ho podíem haver estalviat i s'ha demostrat en molts altres llocs on no s'ha tancat i les dades epidemiològiques han sigut fins i tot millors que les d'aquí", ha valorat el gerent de Razzmatazz. Així mateix, ha celebrat que els joves, a qui "més afecta" el tancament de l'oci nocturn, hagin pogut tornar a les discoteques. "Poden tornar a sortir, a gaudir de la música i de la relació entre uns i altres. Això és bàsic i imprescindible", ha apuntat.

Razzmatazz ha reobert amb les entrades exhaurides per tot el cap de setmana. "Vol dir que la gent té ganes i la necessitat imperiosa de sortir i relacionar-se", ha valorat el gerent de la sala. De fet, fonts de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) han explicat a l'ACN que a Barcelona ciutat "pràcticament" totes les sales que havien posat entrades anticipades a la venda també han fet 'sold out' tant per la primera nit de reobertura com pel cap de setmana.

Pel que fa a sales obertes, segons la Fecasarm a la demarcació de Barcelona aquest divendres a la nit han obert un 80% dels locals i el cap de setmana ja ho faran un 98%. A les zones turístiques de costa el percentatge baixarà fins al 70%. El sector preveu que estigui tot obert a partir de Setmana Santa.

També tornen els concerts a peu dret

Una altra de les novetats de la reobertura de l'oci nocturn és la possibilitat de celebrar concerts als locals a peu dret i sense distància de seguretat. Torrents, que també és el president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), ha celebrat que pugui tornar la música en directe. "El tipus de música que fem requereix, precisa i és imprescindible que la gent pugui estar de peu, saltar, cantar, ballar i abraçar-se. És la normalitat que tots necessitem que es recuperi", ha dit. Razzmatazz ja té programats concerts aquest mateix divendres al vespre i també dissabte.

Reobertura sense restriccions

El Govern va aprovar l'1 de febrer la reobertura de l'oci nocturn sense restriccions d'aforament, ni limitacions horàries, ni certificat covid. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, va assenyalar que la "desacceleració" de contagis de coronavirus permetia que discoteques i bars musicals poguessin tornar a l'activitat a partir d'aquest divendres. Els locals es trobaven tancats des del passat 24 de desembre, quan el Govern els va obligar a fer-ho a les portes de Nadal per l'ascens de la variant òmicron.

De fet, l'oci nocturn ha acumulat més de 600 dies amb la persiana abaixada des de l'inici de la pandèmia i és el sector que més mesos ha estat tancat, 20 dels últims 23. La Fecasarm ha xifrat en gairebé 6.500 milions d'euros les pèrdues de les discoteques. Durant les últimes setmanes de tancament les patronals han reiterat que els locals han patit danys "irreparables" i han demanat un pla de rescat. Després de tot, confien que aquest cop no hi hagi un repunt de casos i sigui la reobertura "definitiva".