Durant el ple del mes de febrer, Esquerra Republicana l’Escala, ha proposat una actuació destinada a dinamitzar els carrers de les zones comercials del municipi, pensada especialment pels eixos comercials del nucli antic, que consisteix en donar vida als locals tancats obrint els aparadors, tal com s’ha fet en molts pobles i ciutats del país en diferents formats.

Girona, Vilafranca del Penedès, Sant Feliu de Guíxols, La Bisbal o Olot són exemples de municipis que actuen davant la creixent aparició de locals que han anat quedant buits els últims anys, i especialment en l’escenari postcovid. Amb diverses modalitats en l’ús dels aparadors buits, la proposta s’encamina a treballar en una borsa de locals buits en planta baixa i situats als eixos comercials del poble, per tal de treballar en un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i els propietaris per aconseguir obrir els aparadors. Aquests espais es poden utilitzar per posar fotografies icòniques del municipi, vinils d’informació turística, fer-hi exposicions d’art... El propietari cediria només l’espai d’aparador a canvi del manteniment en bones condicions de l’espai i la visibilitat que aporta tenir el local actiu per aconseguir llogar-lo a un futur comerç.

Aquesta col·laboració afavoriria dotar als eixos comercials de més vida i potenciar-lo com a pols d’atracció comercial tant pels escalencs i escalenques com pels visitants.

En els últims mesos, l’Escala ha patit un degoteig constant de locals que van tancant. Per exemple, al carrer del Port, costat dret pujant des de la platja, no hi ha ni un local obert fins la cantonada amb el carrer del Mar. I no és un fenomen només estacional, perquè aquest tram, a l’estiu, només té un local obert.

L’any 2019, abans d’acabar la passada legislatura, ERC l’Escala ja va posar sobre la taula una proposta encarada a donar vida als local buits que hi havia en les zones comercials, pensant principalment en el nucli antic i en concret en els carrers que no eren els més concorreguts.

El govern va assegurar que fa temps que hi treballa, tot i que al 2019 no ho va manifestar quan ERC va fer la proposta, que ho ha fet en diverses ocasions, però que no se’n surt.