«Si fa tramuntana, ja podem plegar veles, però si fa bon temps i el sol acompanya, el passeig pot arribar a ser un formiguer». Qui així s’expressa és un marxant que fa molts anys que té parada al mercat d’Empuriabrava. No vol que publiquem el seu nom, diu rient, «perquè si els meus amics saben que aquí em puc guanyar la vida, vindran i em faran la competència, tot i que amb aquests mesos de pandèmia, com que no han vingut tots els francesos que voldríem, no ens ha anat tan bé».

Ens passegem pel mercat un dissabte d’aquest gener, assolellat i de temperatura agradable. I sí, cap al migdia, l’espai entre parades es converteix en un formiguer, tot i ser fora de la temporada turística. Se senten veus d’idiomes ben variats, el francès, malgrat tot, no hi falta. Les parades ocupen tres quartes parts de la llargada del passeig, aviat és dit. Els bars, restaurants i comerços de la zona en diuen bé. Fins i tot costa trobar aparcament. El mercat dels dissabtes és, des de fa anys, una de les millors eines d’atracció d’Empuriabrava, especialment a l’hivern, quan hi ha poques activitats i s’acaba convertint en un punt de trobada de gent de tota la comarca i de la Catalunya Nord. Un altre actiu important és el mercat dels brocanters, que se celebra cada primer diumenge de mes a la vila. Aquest cap de setmana passat es va celebrar per darrer cop, aquesta temporada d’hivern, dins de la Sala Municipal. La pròxima cita de març ja es farà a la plaça Joan Alsina i, quan arribi l’estiu, les parades es traslladaran al passeig de les Oques. Aquest mercat el promou l’Associació de Comerciants i Empresaris. La seva presidenta, Carla Güibas, ha destacat en diverses ocasions que «ajuda a dinamitzar el comerç i la restauració local, encara que només sigui un dia al mes». Susi Fernández, representant del mercat, explica que «poder-lo celebrar sota cobert, dins de la Sala Municipal, ha estat molt positiu per a continuar comptant amb una vintena d’expositors. Fem tot el que podem per donar a conèixer la seva celebració». Fernández, com els marxants del mercat de la roba i la fruita i la verdura, espera «deixar enrere la pandèmia i que tot torni a ser com abans». En tot cas, són dos bons exemples de cites periòdiques que complementen l’oferta local de la vila i la marina els dotze mesos de l’any.