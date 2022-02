Els espanyols paguen una mitjana de 470 euros a l'any per comissions bancàries. Així ho indica un estudi publicat aquest dijous per l'associació de consumidors Adicae, el qual també assenyala que un de cada tres euros que ingressa el sector financer és per comissions. Segons detalla el mateix informe, la gran banca –el Santander, CaixaBank, el BBVA, el Sabadell i Bankinter- va obtenir més de 21.000 milions d'euros en comissions l'any 2021, un 6,5% més que l'exercici anterior. En aquest sentit, Adicae denuncia que l'aposta per la digitalització i la reducció d'hores d'atenció al públic no s'ha traduït en una reducció de costos i reclama al govern espanyol i al Banc d'Espanya que "corregeixin la laxitud de la regulació" en aquest camp.

"No és lògic que la principal font d'ingressos de la banca sigui el preu d'uns serveis que en molts casos haurien de ser considerats bàsics per a tota la ciutadania", ha reivindicat el president d'Adicae, Manuel Pardos. De fet, l'associació denuncia que les entitats bancàries han deixat d'aplicar comissions tal com estableix la seva definició legal per convertir-les "en una pota fonamental del seu negoci, incrementant-les sistemàticament per sanejar balanços a costa dels usuaris". Alhora, Adicae assenyala que les absorcions i fusions bancàries dels últims anys no només "no han generat beneficis pels consumidors, sinó que no han frenat l'increment sostingut de les comissions mentre s'està restringint l'accés als serveis en ple debat sobre l'exclusió financera a l'Estat".