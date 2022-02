La flota d’embarcacions d’arrossegament està amarrada al port de Roses per complir la veda biològica de dos mesos que ha de permetre minimitzar l’impacte de l’esforç pesquer i garantir una explotació sostenible. Des del passat 31 de gener estan aturades les dinou barques que podran tornar al port de Roses a pescar el 4 d’abril. «Sempre fèiem un mes, l’any passat un mes i mig i, aquest any, ja són dos mesos. Des de la Unió Europea, ens han aplicat una reducció de dies del 6%» assenyala Antoni Abad, patró major de la Confraria de Roses i president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i de la Federació de Girona. Altres ports com Llançà fan una aturada d’un mes i mig i el Port de la Selva d’un mes.

Les dinou embarcacions d’arrossegament del Port de Roses quedaran aturades en benefici d’espècies com la gamba, el lluç, l’aranya, el pop i el peix blanc. S’aprofitaran aquests dies per netejar les barques, fer manteniment dels vaixells i posar-ho tot a punt. «A Roses sempre fèiem un mes de veda, l’any passat van ser sis setmanes i aquest any vuit setmanes. Pensem que si parem tots de cop, serà més agraït per al recurs». Així i tot, des de Roses pensen que aquesta aturada «ens fa molt de mal. Els pescadors aniran a l’atur i als armadors diuen que ens donaran una compensació econòmica». Abad assegura que «portem tot el 2021 fent mesures per cuidar el recurs: hi ha espais on no anem de pescar i som selectius amb les malles i ens apliquen mesures de restricció sense avaluar el resultat de les mesures fetes». L’Estat va presentar la reducció de malles com a alternativa, però no s’ha acceptat: «Trobem un despropòsit perquè de vegades apliquen mesures que a nosaltres ens queden molt lluny».