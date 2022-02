El turisme ciclista ja suposa un 10% de l'ocupació mitjana dels hotels de Girona al cap de l'any. Tot i que la pandèmia va frenar en sec l'arribada de persones que venien a la ciutat com a punt de sortida de rutes per la Costa Brava, amb l'aixecada de les restriccions s'ha tornat a reactivar l'interès. Des de l'Associació d'Hostaleria de Girona destaquen que es tracta d'un turisme "de poder adquisitiu mitjà alt" i "molt respectuós". Tot plegat, ha fet incrementar el nombre d'establiments relacionat amb aquest esport a la ciutat. Des de tallers, a botigues o agències de viatges que compten, a més, amb l'atractiu que molts equips professionals estableixen la seva base a Girona.

Un de cada deu visitants que passa per Girona i pernocta ho fa per fer activitats relacionades directament amb el turisme. Una xifra que seria superior si no hi hagués hagut la pandèmia, que va frenar l'arribada de vols a la ciutat. I és que la capital de les comarques gironines és "el punt de trobada a nivell mundial" dels aficionats d'aquest esport. Des del sector reconeixen la transcendència que va tenir Lance Armstrong quan va instal·lar-se a Girona per entrenar-se. En aquest sentit, la ciutat ha atret molts equips professionals que venen a preparar-se aquí.

"Girona és un punt estratègic des d'un punt de vista geogràfic. Tens la costa a tocar i tens molts ports de muntanya relativament a prop. A més el clima és fantàstic i això és element clau pels equips que hi posen la seva base d'operacions", explica l'Òscar Ceballos, que treballa al departament de vendes de Eat, Sleep and Cycle.

Aquesta és una empresa més de les moltes relacionades amb el mon del ciclisme que han obert els darrers temps a Girona. Ofereix, com gairebé totes, dormir i rutes amb bicicleta per la Costa Brava i els Pirineus. "El negoci ha augmentat molt els darrers anys tant a nivell professional com d'aficionats a la bicicleta", explica.

De fet, molts hotels convencionals han decidit adaptar una sala del seu establiment per poder deixar les bicicletes de manera segura. I és que cada vegada són més els grups de persones d'alt poder adquisitiu que arriben a Girona per passar uns dies voltant per la demarcació i, de passada, degustar la gastronomia.

Ceballos explica que cada dia es troben amb clients que els hi demanen assessorament per poder llogar un pis a la ciutat. "Tenen pressupostos alts. Són Instagramers famosos o persones que es venen tot el que tenen al seu país d'origen i venen aquí a gaudir d'això", explica.

Un client "molt bo" pels hostalers

Des de l'hostaleria celebren que s'estigui recuperant aquest tipus de client i uressalten que es tracta d'un turista "molt bo" per a la ciutat. El motiu és que "no és gens conflictiu" i d'un poder adquisitiu més elevat que, a més, fa despesa a la ciutat.

"És respectuós, gens conflictiu amb la pacificació i a més molt transversal. Tant pot ser un grup d'amics d'un país europeu o dels Estats Units com una aposta més familiar de l'àrea metropolitana de Barcelona que ve a gaudir de l'entorn que tenim", explica el membre de l'Associació d'Hostaleria Girona, Eugeni Torras.

A nivell local

Un dels avantatges que ha suposat l'auge del cicloturisme a Girona ha repercutit en petits establiments. En Boris Cid té un petit taller de reparació de bicicletes al carrer de la Barca del Barri Vell de Girona. Ell va obrir l'establiment fa tres anys i, llevat del cop que li va suposar la pandèmia, reconeix que li ha anat "molt bé" l'interès creixent per l'esport a la ciutat.

"Els meus clients són principalment gent de Girona que s'ha aficionat els darrers anys a anar amb bicicleta, però reconec que l'arribada d'aquests equips i de molts aficionats a l'esport a la ciutat m'ha beneficiat", explica.