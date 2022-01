La CUP ha tornat a qüestionar les subvencions "a dit", el cost de l'organigrama polític i el nombre d'assessors a la Diputació de Girona. La diputada Marta Guillaumes ha assegurat que és "inacceptable" que l'any 2020 la corporació destinés quasi 3 MEUR a estructura política i que un 42% d'aquests diners fossin per a càrrecs de confiança. Unes despeses que qualifica d'"excessives i reprovables èticament". També ha criticat que el 40% de les subvencions atorgades en el mateix exercici fossin sense convocatòria o concurs públic. Guillaumes insta a aprofitar el debat obert per les llicències per edat al Parlament per promoure canvis en l'estructura i la manera de funcionar d'altres institucions.

La CUP ha engegat la segona fase de la campanya 'No m'ho empasso' que vol posar el focus, a través del web, en les despeses de la Diputació de Girona que la formació considera "excessives i reprovables èticament". La diputada Marta Guillaumes ha concretat que en aquesta ocasió s'han centrat en analitzar les despeses de l'estructura política, les subvencions i les inversions en la xarxa viària.

La CUP ha analitzat les despeses del 2020 amb la voluntat, segons ha descrit Guillaumes, de comptar amb "una eina més per remoure consciències i per generar una actitud crítica davant l'acció, o inacció, dels representants de la Diputació". En aquest sentit, insta a aprofitar el debat obert arran de la polèmica de les llicències per edat al Parlament per aprofundir en les despeses d'altres institucions que considera "inacceptables" en l'actualitat.

En relació als sous, la CUP exposa que l'any 2020 van suposar 2,63 MEUR i que la despesa "més elevada" de l'estructura política és la dels càrrecs de confiança: "La Diputació és una gran estructura amb molt assessors que actuen de manera partidista, i això és més que denunciable. Tal com estan plantejats, no són necessaris". La diputada, que recorda que és una situació que denuncien des que van entrar a la Diputació, ha concretat que actualment hi ha 27 assessors, una xifra "excessiva".

Un altres dels aspectes reprovables per a la CUP són les subvencions "a dit". Amb les xifres del 2020, la formació remarca que la Diputació va donar més de 47 MEUR en subvencions i que el 40% van ser "directes o nominatives": "No hi ha uns criteris clars que determinin qui i quant rep". Guillames ha remarcat que l'àrea de presidència va "repartir més de 5 MEUR" en aquest tipus de subvencions, que s'atorguen sense convocatòria o concurs públic, i titlla aquest sistema d'injust perquè segueix la lògica de "retre pleitesia" i es "més propi de la vella política". També lamenta que hi ha un increment de subvencions a entitats privades i a "macroesdeveniments".

Finalment, la CUP també lamenta les aportacions a la xarxa viària, en augment els darrers exercicis: "La despesa destinada a carretera no ha fet més que créixer i cada any suposa un percentatge més alt del pressupost". Marta Guillaumes sosté que aquesta aposta per la mobilitat per carretera, amb ampliacions de la xarxa viària, contravé els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i topa frontalment amb la situació d'emergència ecològica i climàtica.

Posant el debat sobre la taula, la CUP espera que s'adoptin mesures de manera "urgent" per acabar amb aquest tipus de situacions i modificar el cost d'una institució que, apunten, hauria de desaparèixer tal com està concebuda.