El projecte de formació impulsat des de l'àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (CCAE), Okup'Alt, engega aquest any l'edició 12 amb la participació de tres municipis: Figueres, l'Escala i Castelló d'Empúries. Aquest últim ha començat aquest dilluns fent la presentació a l’Espai Alberes d’Empuriabrava amb la presència de l’alcalde, Salvi Güell; el regidor de Joventut, Jaume Mach; i el conseller comarcal delegat de joventut, Alfons Vila. A més dels tècnics del CCAE, Joan Salellas i Alexis Sánchez i el tècnic de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, Agustí Puig. Castelló d'Empúries acull per segon any consecutiu el curs de jardineria. Figueres el farà de Perruqueria i l'Escala de manteniment i Pintura.

Fins al 8 d'abril es durà a terme la nova edició de projecte Okup'Alt, que combina formació professionalitzadora, suport en la recerca de feina i tallers de suport al seu desenvolupament personal. Tot plegat facilita que els joves participants augmentin les seves capacitats i habilitats professionals, la seva autoestima i el seu nivell d'autonomia. Les tres formacions són gratuïtes i estan obertes a joves de 16 a 24 anys que vulguin aprendre un ofici i trobar feina. El curs es realitza en horaris de matins, de dilluns a dijous es duen a terme les tasques de l'ofici i els divendres es realitzen les formacions complementàries.