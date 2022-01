L'octubre del 2019 saltava la notícia que la Casa Serinyana o Casa Blaua de Cadaqués era l'habitatge més car a la venda a l'Alt Empordà. Engel & Völkers Cadaqués fixava la venda en 22 milions d'euros. Avui, el mateix anunci apareix amb un preu més baix, 15 milions d'euros. La Casa Serinyana, obra de l'arquitecte Salvador Sellés,, es troba inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Situada en el punt d'inflexió de la platja des Podritxó amb l'inici de la riba des Poal, ocupa dues parcel·les. Promogut per la família Serinyana, és un edifici de tres plantes i golfes. La seva notable façana no és rectilínia, crea una curvatura seguint el traçant del carreró de la Caseta.

Una icona de l'arquitectura

En el reclam de l'anunci immobiliari, s'exposa la descripció següent: "Cadaqués, un dels pobles pesquers més famosos del món, amb el seu encant bohemi únic, està dominat per tres edificis: l'Església de Santa Maria, amb el conegut Altar Daurat; la casa Dalí a Port Lligat, amb tots els meravellosos records de l'artista, i la Casa Serinyana (també coneguda com a Casa Blaua o Casa Azul), que fa que el passeig marítim de Cadaqués sigui tan agradablement antiquat".

"No creiem que hi hagi una venda per a l'Església de Santa Maria o per a la casa de Dalí a curt termini! Per tant, l'oportunitat de comprar la Casa Serinyana és real i inusual. Només ha canviat de propietari una vegada a la seva història de més de cent anys! Aquesta propietat no es pot veure només per les mides o l'equip. És en conjunt una obra mestra d'art única. Hi ha molt pocs edificis a Catalunya, a més d'alguns edificis Gaudí a Barcelona, que són tan famosos que sovint són fotografiats. Una oferta única a la vida i una veritable icona de l'arquitectura", es detalla en la informació corresponent a la venda de la Casa Serinyana.