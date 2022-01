Després d’un any i mig d’aturada de l’activitat de creuers a la Costa Brava i a la Mediterrània en general, la tardor del 2021 Roses i Palamós van rebre 7 i 2 escales, respectivament, i gairebé 4.000 passatgers en total. Aquestes escales van ser les primeres que arribaven amb la nova realitat. Els 9 creuers de l’any passat van aportar turistes en temporada baixa a la Costa Brava. Aquest any es preveu una temporada bona, però tot dependrà de l’evolució de la pandèmia.

Port de Palamós

El 2021, el port de Palamós ha mogut 188.691 tones de mercaderia, amb un increment del 32% respecte a l’any 2019, període d’abans de la pandèmia, i amb un creixement del 62%, comparativament amb l’any 2020. En conjunt, l’activitat comercial de la infraestructura portuària gironina ha augmentat el volum de totes les mercaderies: barita, pasta de paper, productes siderúrgics, biomassa i colza. Pel que fa als tràfics, un 84% dels productes provenen del mercat importador i un 16% es destinen al mercat exportador.

El volum de mercaderies assolit l’any 2021, s’ha dividit entre 70.583 tones de barita (38%), 62.680 tones de pasta de paper (33%), 25.127 tones de productes siderúrgics (13%), 17.633 tones de biomassa forestal (9%), i 12.668 tones de llavors de la colza (7%).

Tipologia de mercaderies

La barita se situa per primer cop al capdavant de les mercaderies operades al port de Palamós durant l’any 2021. Aquest producte és un mineral que s’usa com a component per a la fabricació de pintures per donar-hi consistència, per blanquejar la ceràmica o per donar resistència al vidre, entre d’altres. S’importa dels països del Magrib i de la Xina. Un tràfic, aquest últim, que ha tornat a Palamós després de gairebé una dècada sense venir.

La pasta de paper continua tenint un bon comportament al port de Palamós. És un producte que s’importa de països de Sud-amèrica, Nord-amèrica i Europa. Amb aquesta mercaderia s’elaboren mocadors de paper, bolquers, compreses i paper higiènic, entre d’altres.

Els productes siderúrgics que s’importen són barres, tubs i perfils d’acer. El 2021 s’ha incorporat un nou tràfic, els rotllos d’acer, conegut com a “Alambrón” el qual s’utilitza per exemple per fer les malles d’acer amb les quals es cobreixen parts dels talussos per evitar esllavissades.

La biomassa forestal s’exporta principalment a França i Itàlia, on les centrals elèctriques la transformen en energia verda.

Les llavors de la colza, una planta que es conrea a les comarques del Baix Empordà, el Pla de l’Estany i Osona. La planta es recol·lecta a finals de juny o principis de juliol, i les llavors que se n’extrauen s’exporten per via marítima a Holanda, Regne Unit i França, on es transformen en biocombustible.

El port de Palamós està ubicat en una de les badies més profundes de la Mediterrània, unes condicions naturals amb què pot acollir vaixells de gran calat i tonatge, ja que disposa d’un moll per a mercaderies de 382,5 metres de longitud amb un calat de 12 metres.

Pel que fa a l’activitat comercial, és un port especialitzat en càrrega general, mercaderies a granel i project cargo. Aquest any, les mercaderies a granel han estat la barita, la biomassa i la colza. Així mateix, els productes de càrrega general han estat la pasta de paper i els productes siderúrgics. Enguany, no hi ha hagut operativa de project cargo, que són peces de gran dimensió o pes, com per exemple, les parts d’una tuneladora.