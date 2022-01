La cervesera artesana Rufa celebra el seu desè aniversari. Aquest 2022 traurà una nova cervesa per commemorar l’esdeveniment.

L’impulsor de l’empresa, Joan Benejam, explica que Rufa sorgeix de les ganes d’emprendre un projecte de vida gestat al llarg d’anys de treball en el sector vitivinícola de l’Empordà. «Em movia un propòsit personal a través del qual vincular-me en el territori. I va ser en descobrir el món de les microcerveseres i la varietat i riquesa de les cerveses que s’hi elaboraven, que m’hi vaig llançar de cap. Jo necessitava un projecte de vida i a l’Empordà no hi havia cap cervesera». Rufa va començar al carrer Ramon Llull de Figueres, però fa tres anys es va mudar al centre de la capital empordanesa, al carrer de La Marca número cinc, a l’antiga impremta familiar Gràfiques Canigó. Tot i que ara porta l’empresa en solitari, amb l’ajuda de Sebas, un estudiant en pràctiques, va començar Rufa amb Marc Mallol, que fa cinc anys es va decantar per tornar al món del vi.

L’any 2021 ha estat un any a tota màquina per Rufa, que ha tret diverses cerveses especials i d’anyada. I encara que l’any 2020, a causa del confinament, va activar-se la botiga web, Joan Benejam continua apostant per la venda directa al client. «Tots els canvis que hem fet venen amb la idea que la gent vingui més aquí. Que vingui a buscar la seva cervesa, local i de proximitat, que toqui el timbre, agafi la cervesa, la fem petar una estona i marxi satisfet. Si potenciem aquesta venda directa, també nosaltres podrem fer cerveses noves. Per distribució tenim una gamma de cerveses més estàtiques, però amb aquesta venda directa podem fer cerveses més de temporada». A més, reivindica que Rufa és l’única cervesa que es fabrica íntegrament a l’Empordà, i només utilitza llúpol català.

Benejam creu que «l’evolució de la cultura vitivinícola és el referent que ha de tenir la cultura cervesera», i destaca la gran quantitat d’iniciatives que es duen a terme, com els concursos amateurs o les associacions cerveseres. De fet, apunta que cada vegada hi ha més gent que es fa la cervesa a casa, i cada cop amb més nivell de qualitat. Aquesta qualitat és la clau perquè el consum de cervesa artesana continuï creixent.

La Wet Hop i la Vi Beer: Unes cerveses d’anyada

Enguany, la cervesera Rufa ha llençat al mercat dues cerveses d’anyada. Les edicions d’anyada són edicions que, per algun motiu, només pots fer un cop l’any, normalment perquè s’hi afegeix algun tipus de fruita o flor.

La Wet Hop utilitza llúpol fresc. El llúpol és una planta cannabinàcia que només es cull un cop a l’any i s’ha de deixar assecar. No obstant això, es pot fer una cervesa amb el llúpol fresc el dia que es recull, però hi ha «molt poca gent que la faci» perquè es necessita un camp a prop, ja que s’ha de fer amb poques hores. «Només n’hem fet 1500 ampolles i va volar. La vam presentar al Barcelona Beer Festival i ha durat molt poc».

D’altra banda, la Vi Beer utilitza most de vi i el fermenta amb el most de la cervesa, fet que li dona un toc «molt especial». Se serveix amb ampolla gran, com el vi, i s’ha estrenat aquest Nadal.