El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista baixarà aquest divendres un 6% pel en relació amb ahir, caent així per sota de la cota dels 180 euros per megavat hora (MWh).

En concret, el 'pool' registrarà aquest divendres un preu mitjà de 179,09 euros/MWh, uns 11,5 euros menys que els 190,64 euros/MWh d'ahir, per a marcar el sisé valor més baix des que va començar el mes de gener, segons dades provisionals publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) arreplegades per Europa Press.

Per trams horaris, el preu màxim de la llum per a aquest 21 de gener es donarà entre les 20.00 hores i les 21.00 hores, amb 214,7 euros/MWh, mentre que el mínim, de 154,7 euros/MWh, s'ha registrat entre les 05.00 hores i les 06.00 hores.

No obstant això, en relació amb fa un any, el preu del 'pool' per a aquest divendres serà un 330% més car que el que es va registrar el 21 de gener de 2021, de tan sol 41,64 euros/MWh.