La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha anunciat que destinaran com a mínim el 25% dels habitatges protegits de lloguer que construeixi el Govern a joves de fins a 35 anys. A la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament, la consellera ha afegit que en les convocatòries de subvencions per a la promoció d'habitatge de lloguer social afavoriran les que prevegin en primera assignació una reserva d'almenys el 25% per als joves. És un anunci que ha volgut fer la consellera en línia del futur pla nacional de joventut, que tindrà tres pilars, "feina, casa i futur". Una de les dades que ha destacat és la taxa d'emancipació dels joves de 16 a 29 anys, que ha caigut al 15,5%, la més baixa del segle i la meitat que el 2007 (32%).