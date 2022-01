El president de la Federació d’Associacions d’Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, dona per fet que la pròxima temporada turística s’assemblarà a la de l’any passat. En aquest sentit, el president de la FHCG espera que hi hagi gent, però que encara es quedi «lluny» de 2019. El motiu, explica, és que les reserves de cara al juliol i agost «s’haurien d’estar fent ara» i els tour operadors no estan treballant al ritme d’abans per la por a la pandèmia.

Respecte del balanç de la campanya nadalenca, Escudero ha recriminat que les restriccions imposades pel Govern han «fet mal» a un sector que «ja ve molt tocat».

«Madrid funciona»

En aquest sentit, el president de la patronal gironina ha reivindicat el «model ideal» que, a criteri seu, és Madrid. «El problema és que aquí no es pot dir. Però la realitat és que allà funciona i no entenem per què aquí no es copia una política que va bé», ha lamentat.

Escudero també ha volgut deixar clar que no hi ha hagut «ulls grossos» per part del Govern a l’hora de controlar els aforaments en interiors o revisar que es comprovi el passaport Covid als clients. De fet, des de la FHCG asseguren que hi ha hagut controls periòdics de Mossos d’Esquadra en establiments per assegurar que es treballava correctament.