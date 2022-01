Figueres treballa per dissenyar una àrea de promoció econòmica urbana, (APEU). Els APEU són una eina que millora les zones comercials a través de la col·laboració publicoprivada. Abans de posar-les en marxa, però és important fer un estudi per detectar les diferents àrees d’actuació. L’Ajuntament de Figueres es troba en aquest punt del procés per arribar a trobar àrees prou autònomes i motivades. Les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) a la ciutat, volen reforçar el lideratge comercial de la capital empordanesa i arribar on no pot arribar la iniciativa pública i la privada per separat.

Reinventar el comerç

La dinamització comercial ha de ser un repte d’aquest 2022 i per tirar-ho endavant cal reinventar-se amb noves iniciatives, consideren des de l’ajuntament. L’experiència que promou Figueres no és l’única a les comarques gironines. També el municipi baix-empordanès de Platja d’Aro vol aplicar-la i Girona i Lloret de Mar també ho estan estudiant.

A la capital de l’Alt Empordà, per explorar la potencialitat d’aquestes zones es treballa conjuntament amb el Departament d’Economia i Empresa a través de la direcció general de Comerç, que és qui ha atorgat una subvenció de 20.000 euros, en el cas de Figueres, que serveix per fer aquest treball. «Amb aquest pas es dona continuïtat al recompte de locals buits i al comercial de la ciutat. Quan la Generalitat va treure aquella línia de convocatòries per fer l’estudi, van avisar que l’any següent trauria una nova convocatòria per aplicar necessitats sorgides arran del pla: es va veure que calia potenciar el sector comercial a través dels anomenats Apeus i la creació d’un directori comercial que ha obtingut una subvenció, també, de 10.000 euros» assenyala la regidora de Comerç Ester Marcos.

L’Ajuntament té previst començar impulsant un Apeu, i s’han estudiat diferents escenaris, però en tot el procés, «el sector comercial s’ho ha de creure i s’ha d’obrir un procés de participació». Aquesta forma de treball conjunt amb els comerciants implicats està importat del món anglosaxó i és conegut com a Business Improvement Districts (BID).

Model participatiu

L’objectiu és que una zona delimitada de la ciutat pugui fer una col·laboració publicoprivada per potenciar aquell espai i perquè els comerciants tinguin més veu a l’hora de dinamitzar-lo.

Perquè sigui efectiva la seva constitució cal un 50% dels vots favorables, tenint en compte que els comerços tenen més o menys vots en funció de la superfície cadastral que ocupen. Hi ha d’haver un consens entre tots els locals que formen part de la zona, hi hagi activitat comercial o no. «A l’APEU Tots passen a pagar una quota i entre tots es crea una comissió i es decideix en què s’inverteixen aquests diners. Pot ser que es vulgui fer una aposta en imatge, i per exemple posaran jardineres, o decideixen que el volen dinamitzar amb activitats i utilitzaran els diners perquè cada dissabte hi hagi música, tallers, botigues al carrer o pot ser que ho vulguin dinamitzar amb seguretat, contractant vigilants de seguretat que no només facin patrulles internes als comerços sinó que a més a més facin vigilància pels carrers. És el conjunt de l’espai que veu quines són les necessitats que consideren que s’han de potenciar i és en el que es converteixen aquestes quotes».

L’Ajuntament fa mesos que treballa en el disseny de possibles zones que podrien convertir-se en APEU. Els interlocutors entre l’Ajuntament i l’empresa que fa l’estudi, Focalizza, són organitzacions de comerciants, la que té més pes és Comerç Figueres, amb qui ja s’està parlant.

Directori comercial de la ciutat amb mil establiments

L’Ajuntament de Figueres presentarà en un mes aproximadament el Directori comercial de la ciutat, una guia d’establiments en la qual participen un miler de comerços dels 1.700 que hi ha a la ciutat. El consistori ha rebut una subvenció de 10.000 euros per part de la Generalitat per tirar endavant la iniciativa i una altra de 20.000 euros per dissenyar àrees de promoció econòmica urbana, (APEU). L’ajuntament ho impulsa amb el suport dels comerços i les associacions de comerciants.