Unió de Pagesos acusa el Govern de no actuar per resoldre els danys causats pels senglars al sector a les comarques gironines. En un comunicat, el sindicat denuncia la "manca de resposta" del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural als problemes provocats per la sobrepoblació de senglars a la demarcació. UP assegura que la política de la Generalitat fins ara "només s'ha basat en demanar paciència a la pagesia afectada" sense arribar a impulsar mesures concretes per abordar la situació. Unió de Pagesos fa aquestes valoracions després de la reunió sense acord mantinguda fa una setmana entre la pagesia de la zona i responsables del Departament.

El sindicat considera "inútils" els cens fets en zones com les Gavarres perquè sosté que no serveixen per reflectir l'abast real de les afectacions en unes zones on la densitat de caps de senglar per quilòmetre quadrat supera els límits pautats pel mateix Departament per decretar l'emergència cinegètica per danys de fauna. Un mecanisme que, lamenten, el Govern encara no ha decidit fer servir.

Per això, Unió de Pagesos avisa que els recomptes incomplets no són la via per acabar amb els danys que la fauna salvatge provoca als camps de conreu i a les carreteres, on subratllen que són una amenaça per a la seguretat viària pel risc d'accidents que suposen. Al mateix comunicat, el sindicat exposa dades del Departament d'Interior comptabilitzant l'any passat 920 xocs d'aquest tipus amb dades recollides fins al mes de novembre, unes dades molt similars als 928 sinistres del 2019 i força superiors als 777 del 2020 (any marcat per la reducció e la mobilitat per la pandèmia).

El sindicat critica també la "manca de determinació" de la Generalitat a l'hora de reformar l'actual sistema d'Àrees Privades de Caça (APC), que qualifiquen de "clarament obsolet" perquè no s'ha actualitzat i perquè en la majoria de casos dificulta a la pagesia poder gestionar cinegèticament les finques que conrea. En aquest punt, Unió de Pagesos recorda que la Generalitat és qui té les competències per modernitzar aquest sistema, encara que a data d'avui encara no ho hagi fet.