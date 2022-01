El Departament de Treball, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries contracta dues persones aturades de llarga durada durant dotze mesos per aquest 2022. Una farà d’auxiliar de la llar per desenvolupar tasques de suport i acompanyament a persones grans del municipi que viuen soles i tenen baixa autonomia, i l’altra farà d’auxiliar de jardineria per millorar les zones verdes, donant un suport a l’empresa de serveis municipal Castelló 2000 SA.

Els últims anys ja s’havia contractat persones en diferents edicions del programa de Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i d’aquest mateix perfil, i després de la bona valoració de les dues experiències aquestes figures s’han consolidat i per això s’ha volgut aprofitar per tornar a sol·licitar-ho. La regidora del Departament de Treball, Formació i Ocupació, Anna Massot valora molt positivament poder contractar persones a través d’aquest programa del SOC perquè "d’una banda el municipi en surt beneficiat amb el reforç de dos serveis molt necessaris, com les condicions de la subvenció del Programa Treball i Formació, però a la vegada cal posar en valor la funció social del programa en sí, que permet donar feina a persones en situació d’atur de llarga durada i amb baixa ocupabilitat". Aquests persones es van contractar a finals de desembre i s’incorporen a treballar aquesta mateixa setmana. El programa de Treball i Formació integra accions formatives i d’experiència laboral per afavorir la inserció de les persones contractades al mercat laboral.