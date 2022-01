El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que el Govern "continua treballant" per portar la fàbrica de bateries a Catalunya. Ho ha dit aquest diumenge en una entrevista a El País, on ha recordat que Seat "no ha fet cap notificació oficial" sobre on vol instal·lar la planta, de manera que no els consta que hi hagi "cap decisió presa".

El conseller també s'ha referit a la xinesa Great Wall Motors, que a finals de desembre va descartar ocupar els terrenys que Nissan va deixar buits a la Zona Franca. Torrent ha assegurat que "mantenen el diàleg" amb el fabricant de l'automoció. "Ells volen aterrar a Europa i nosaltres hem d'estar preparats", ha subratllat el conseller. El titular d'Empresa i Treball ha apuntat que l'executiu vol "aprofitar" la "voluntat de relocalització industrial a Europa".