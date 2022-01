Els farmacèutics celebren que la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIPM) hagi limitat el preu dels tests d'antígens a un màxim de 2,94 euros, però creuen que la mesura arriba tard. "Quan es va detectar la transmissibilitat d'òmicron ja s'hauria d'haver facilitat un cribratge massiu", ha considerat Òscar Doñate, farmacèutic i membre de la junta Directiva de la Fefac (Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya).

El facultatiu ha explicat que, coincidint amb la mesura, la distribució ha ajustat els preus i això li ha permès vendre les proves "sense perdre diners". Amb tot, ha denunciat que alguns companys, per aconseguir millors preus, "en van comprar milers a un cost més elevat i que ara no saben què fer amb ells".

Aquest dissabte al matí a la Farmàcia Vinyals del Guinardó el degoteig de clients ha estat constant. La majoria hi ha acudit o per comprar tests d'antígens o perquè el seu facultatiu, l'Òscar Doñate, els fes la prova 'in situ'. Alguns ho necessitaven per la feina, altres per l'escola perquè un company seu era positiu i altres senzillament volien saber si estaven refredats o havien agafat la covid.

El nivell de feina no ha estat, ni de bon tros, tan elevat com entre setmana. Dimarts i dimecres desenes de nens i nenes van fer durant hores cua per fer-se el test d'antígens a la farmàcia perquè a dues escoles pròximes es van detectar diversos positius. El farmacèutic ha celebrat que per fi el departament Salut i el ministeri els deixi assumir més tasques per ajudar a descongestionar els CAP.

"Ens estem oferint des de l'inici de la crisi per fer cribratges, vacunar o que calgui", ha recordat Doñate tot destacant que a Catalunya hi ha més de 3.000 farmàcies que podrien "haver fet molta més feina" de la que han fet. "Ens agradaria ser un engranatge més del sistema de salut", ha dit tot lamentant que només es compta amb els farmacèutics "quan estan amb l'aigua al coll". "Som l'establiment sanitari més proper", ha resumit tot assegurant que podrien haver "accelerat molt el sistema de vacunació".

El farmacèutic ha celebrat la regulació de preus dels testos d'antígens per part del govern espanyol, però ha considerat que s'hauria d'haver fet abans per tal que la població hi pogués tenir un accés més fàcil. Doñate ha explicat que fins ara comprava les proves a un preu que anava dels 3,50 als 4 euros i que alguns companys s'han enganxat els dits perquè en van comprar milers per aconseguir aquest cost.

"Jo tinc la sort que vaig ser conservador amb les compres", ha detallat tot afegint que els ven a 2,90 euros.Qui també veu amb bons ulls la regulació del preu dels testos ràpids és l'Álvaro Domínguez, que aquest dissabte ha anat a fer-se un test per la feina. "Trobo bé tot el que sigui abaixar els preus i facilitar al consumidor que es pugui fer el test i millorar el diagnòstic", ha afirmat en declaracions a l'ACN tot mesurant la mesura.

Amb tot, a parer seu, la mesura es podria haver posat en marxa abans per evitar "la gran allau de casos" que hi ha amb la variant òmicron.