El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha aprovat tres projectes per impulsar la competitivitat comercial a Platja d'Aro, l'Escala i la Cellera. Els dos primers rebran 391.565 euros a través de la Diputació de Girona per desenvolupar un programa a favor de la resiliència del sector comercial i turístic; i el de la Cellera en rebrà 127.966 per desenvolupar un projecte de promoció i transformació digital i sostenible del comerç de la vila. Aquests projectes es financen íntegrament amb els fons de recuperació Next Generation, que contemplen una dotació per aquest tipus de projectes de 415 milions en els pròxims tres anys.

Una de les principals línies estratègiques de les corporacions local que s'han acollit a aquest programa és, per una banda, l'adaptació d'infraestructures i equipament i incentivar la modernització, diversificació i competitivitat de la seva oferta comercial i de serveis a l'Agenda 2030; i per una altra, aconseguir que el model turístic i comercial es fonamenti en uns valors i una qualitat turística de respecte al medi ambient i que es desenvolupi, al capdavall, de manera sostenible tan des del punt de vista econòmic com social. L'Escala modernitzarà una zona d'aparcament per facilitar la mobilitat a l'entorn comercial; i impulsarà un projecte d'explotació i anàlisi de dades turístiques a través de la utilització de tècniques BigData i Bussines Intelligenge. Castell-Platja d'Aro, per la seva banda, destinarà els recursos a projectes per la millora de la productivitat comercial a través de la millora de la formació empresarial per als comerços actuals i en la creació de marcs favorables per a l'impuls de nous negocis; a la dinamització comercial a través de la digitalització del comerç; i en un pla per subvencionar la renovació de retolació i els components d’imatge i identitat dels negocis actuals. El projecte de la Cellera de Ter, que s'inscriu en l'apartat de desenvolupament de mercats rurals sostenibles, té el propòsit de recolzar la modernització i el foment de l'activitat comercial al municipi i a la zona del Ter-Brugent (Sant Feliu de Pallerols, Les Planes d'Hostoles, Amer, Susqueda, Anglès i Sant Julià de Llor-Bonmatí) prenent els mercats setmanals com a punt de partida per estendre el seu àmbit d'influència a la resta del comerç local, millorant-ne la competitivitat, la sostenibilitat i la diversificació de l'economia.