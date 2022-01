La plataforma de viatges de negocis Travelperk s'ha convertit en la quarta start-up radicada a Catalunya en convertir-se en 'unicorn', és a dir, a ser valorada en més de 1.000 milions d'euros. L'empresa fundada per l'israelià Avi Meir i el salvadoreny Javier Suarez va anunciar aquest dimecres, 12 de gener, que la valoració de la companyia arribava als 1.100 milions d'euros, després de tancar una ronda de finançament de 101 MEUR, liderada pel fons nord-americà General Catalyst i la sueca Kinnevik. "No puc estar més emocionat escrivint aquestes paraules", ha assegurat Meir, conseller delegat de l'empresa, en un comunicat. Fins ara, aquest estatus només l'havien assolit quatre tres start-ups amb seu a Catalunya: EDreams, Glovo i Wallbox. .

Aquests dos exempleats de Booking van decidir donar solucions específiques pels viatges corporatius des del barri del Poblenou de Barcelona i també des de les oficines als Estats Units, Alemanya i el Regne Unit. Una aposta que ha funcionat, també durant una pandèmia que ha afectat severament el sector. Travelperk ha aguantat la crisi sense fer acomiadaments i ha acabat el 2021 amb quatre adquisicions d'empreses i una ronda addicional de prop de 240 milions d'euros.Ara, asseguren que faran servir aquest finançament addicional per impulsar els viatges sostenibles i per ampliar l'oferta de producte per a pimes "en un món cada vegada més híbrid i remot".

La direcció vol impulsar Traverperk Events, llançat el novembre, i que ajuda a organitzar reunions als equips remots i distribuïts.Precisament, un dels inversors de la ronda ha sigut Gillian Tans, fins fa poc presidenta i directora executiva de Booking.Un altre dels noms destacats de l'operació és Joel Cutler de General Catalyst, un dels primers inversors a Airbnb o Kayak. "Sens dubte, el treball híbrid i remot van arribar per quedar-se, però una trucada de Zoom mai no podrà replicar els beneficis de la interacció cara a cara en persona. No tenim cap dubte que els viatges de negocis continuaran creixent i prosperant en els pròxims anys", ha assegurat Cutler, que preveu que Travelperk sigui el "líder indiscutible" d'aquest sector."Arribar a l'estatus d'unicorn és tant un somni com una fita per tots els emprenedors", ha afegit Meir, que ha recordat que han arribat a aquest punt "en un any en què, lamentablement, moltes empreses de viatges van haver de tancar portes".