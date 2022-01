La Universitat de Girona (UdG) ha posat en marxa InnovaGirona, una plataforma web que acollirà una comunitat d'usuaris per posar en valor la "singularitat de l'ecosistema innovador gironí". L'eina promourà la relació entre empreses, l'administració pública, agents de recerca i entitats. La comunitat, de fet, està concebuda com un espai per a l'intercanvi d'idees i de coneixement, el desplegament de projectes de col•laboració i la difusió d'activitats. L'equip vinculat als Campus Sectorials de la Universitat de Girona i a la Fundació Girona Regió del Coneixement serà el responsable de donar vida i dinamitzar aquesta nova eina.

"Girona té tots els atributs per poder estar a l'alçada de les millors regions europees en matèria d'innovació" Quim Salvi - Rector de la UdG El rector de la UdG, Quim Salvi, ha assegurat durant la presentació de la iniciativa que "Girona té tots els atributs per poder estar a l'alçada de les millors regions europees en matèria d'innovació". InnovaGirona neix en el marc del projecte 'PECT Girona, ecosistema innovador', en el qual la UdG desenvolupa l'operació "Estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors estratègics de la demarcació de Girona".